Erdoğan-Bahçeli görüşmesi bekleniyor! "Aramızda sıkıntı yok" mesajı

Ekran görüntüsü / A Haber

"İTTİFAKIN GELECEĞİ ÜLKENİN GELECEĞİDİR"

Müderrisoğlu, Türkiye'nin 50 yıllık terör problemini kökten çözme noktasına geldiği ve 2026'yı bir "kader yılı" olarak hedeflediği kritik bir dönemde, hiçbir sorunun ittifakın geleceğini tehlikeye atacak bir karara yol açamayacağını vurguladı. İki liderin de bu konuda tavizsiz olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bahçeli'nin 'önce ülkem, devletim, milletim, sonra partim ve ben' sıralaması ve buna mutlak sadakati ortadadır. Cumhurbaşkanı'nın takip ettiği çizgi de bundan farklı değildir. Kendisinin hem ulusal hem de uluslararası alanda takdir edilen en belirgin özelliği sözüne sadakatidir. Bu mutlak payda var oldukça, altındaki her türlü problem konuşularak çözülür veya dondurulur. Ancak Cumhur İttifakı'nı hedef alanlar, FETÖ'nün kripto unsurları ve yurt dışındaki operasyonel çevreler bilmelidir ki, iki liderin devlet tecrübesi ve karakteri, ülkenin geleceğini siyasi kaprislere kurban edecek bir davranışa asla izin vermez. Bu ittifakın çözülmesiyle ilgili hesap yapanların ekmeğine yağ sürecek bir sonuç çıkmaz."