Erdoğan-Bahçeli görüşmesi bekleniyor! "Aramızda sıkıntı yok" mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bu hafta görüşmesi bekleniyor. Görüşme beklentisine ilişkin Başkan Erdoğan, "Aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil" açıklamasında bulundu. Konuyla ilgili gelişmeleri Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Cumhur İttifakı'nın geleceğine ilişkin dolaşıma sokulan "çatlak" iddialarını reddederek durumu "ittifakın geleceğini sarsan spekülatif yorumlara verilmiş bir cevap" olarak nitelendirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu hafta yapması beklenen görüşmenin hem devletin gündemindeki kritik başlıkları ele almak hem de ittifakı zayıflatmaya çalışan çevrelere karşı net bir duruş sergilemek amacı taşıdığını belirtti.
İTTİFAKIN KURULUŞ FELSEFESİ KALICI
Okan Müderrisoğlu, Cumhur İttifakı'nı klasik siyasi işbirliklerinin ötesinde bir yere koydu. İttifakın kuruluş felsefesinin, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sonrası "devletin varlığı, bağımsızlığı ve milletin bütünlüğünü sürdürme" hedefiyle şekillendiğini vurguladı.
Bu temel hedefin, ittifakı vazgeçilmez bir ortak paydada buluşturduğunu ifade eden Okan Müderrisoğlu, "Bu çerçevede iki farklı siyasi partinin önceliklerinin veya ifade biçimlerinin birebir örtüşmesi beklenemez. Ancak ortaya çıkan farklılıklar, lider diplomasisiyle her zaman bir ince ayara tabi tutulur." dedi.
ERDOĞAN'IN "SORUN YOK" MESAJININ ARKA PLANI
Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı "Aramızda sorun yok" açıklamasının, ittifakın sona erdiği yönünde algı oluşturmaya çalışanlara doğrudan bir yanıt olduğunu belirtti.
Müderrisoğlu bu açıklamanın zamanlamasına dikkat çekerek, "Bu, 'testi içindekini sızdırır, bu işin sonu hayırlı olmaz' gibi spekülatif yorumlar yapanlara karşı verilmiş net bir cevaptır. Bahçeli de 29 Ekim ve sonraki törenlerde, fitne çıkarmaya meyilli odaklara gerekli cevabı vermişti." şeklinde konuştu.
TERÖRLE MÜCADELE VE BİRLİK FOTOĞRAFI
Okan Müderrisoğlu bu hafta gerçekleşmesi beklenen zirvenin iki temel gündemi olacağını öngördü. Bunlardan ilkinin, Türkiye'nin terörle mücadelede geldiği tarihi aşama ve "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında atılacak yeni adımlar olduğunu söyledi. İkinci ve bir o kadar önemli gündemin ise, "İttifakta problemi çatlağa evirmeye çalışanlara karşı" birlik ve kararlılık fotoğrafı vermek olduğunu dile getirdi.
"İTTİFAKIN GELECEĞİ ÜLKENİN GELECEĞİDİR"
Müderrisoğlu, Türkiye'nin 50 yıllık terör problemini kökten çözme noktasına geldiği ve 2026'yı bir "kader yılı" olarak hedeflediği kritik bir dönemde, hiçbir sorunun ittifakın geleceğini tehlikeye atacak bir karara yol açamayacağını vurguladı. İki liderin de bu konuda tavizsiz olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
"Bahçeli'nin 'önce ülkem, devletim, milletim, sonra partim ve ben' sıralaması ve buna mutlak sadakati ortadadır. Cumhurbaşkanı'nın takip ettiği çizgi de bundan farklı değildir. Kendisinin hem ulusal hem de uluslararası alanda takdir edilen en belirgin özelliği sözüne sadakatidir. Bu mutlak payda var oldukça, altındaki her türlü problem konuşularak çözülür veya dondurulur. Ancak Cumhur İttifakı'nı hedef alanlar, FETÖ'nün kripto unsurları ve yurt dışındaki operasyonel çevreler bilmelidir ki, iki liderin devlet tecrübesi ve karakteri, ülkenin geleceğini siyasi kaprislere kurban edecek bir davranışa asla izin vermez. Bu ittifakın çözülmesiyle ilgili hesap yapanların ekmeğine yağ sürecek bir sonuç çıkmaz."
