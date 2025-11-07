CHP’li Günel’e "görevi kötüye kullanma" suçundan hapis istemi
CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de aralarında bulunduğu 3 sanık hakkında yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda hazırlanan iddianame kabul edilirken Günel’in aralarında bulunduğu 3 sanığın "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi.
CHP'de her geçen gün yeni bir skandal patlak vermeye devam ediyor. Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Fen İşleri Müdür Vekili Engin Okay ile eski Kuşadası Fen İşleri Müdürü Fatma Çanakçı ile ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.
Kuşadası İmar Müdürlüğü'nün, ilçede bir işletme tarafından kıyıda yapılan iskele ve güneşlenme teraslarına ait imar planlarının bulunmadığı, bu alanların herhangi bir izin alınmadan yapıldığına ilişkin yazı da iddianamede yer aldı.
3 sanık hakkında hazırlanan iddianame Kuşadası Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA"
Sabah'ta yer alan habere göre, sanıklar hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6'şar aydan 2'şer yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, ifadesine yer verilen sanıklar suçlamaları kabul etmedi.
