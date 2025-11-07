CHP’li Günel’e "görevi kötüye kullanma" suçundan hapis istemi

CHP'de her geçen gün yeni bir skandal patlak vermeye devam ediyor. Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Fen İşleri Müdür Vekili Engin Okay ile eski Kuşadası Fen İşleri Müdürü Fatma Çanakçı ile ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Kuşadası İmar Müdürlüğü'nün, ilçede bir işletme tarafından kıyıda yapılan iskele ve güneşlenme teraslarına ait imar planlarının bulunmadığı, bu alanların herhangi bir izin alınmadan yapıldığına ilişkin yazı da iddianamede yer aldı.

3 sanık hakkında hazırlanan iddianame Kuşadası Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.