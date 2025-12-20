Suriye'de DEAŞ'a "Şahingözü Operasyonu" | ABD'li bakan duyurdu: Çok sayıda DEAŞ'lı öldürdük
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Şahingözü Operasyonu" nun başladığını duyurdu. Hegseth sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çok sayıda DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğünü belirtti.
Suriye'de ABD tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik Şahingözü Operasyonu'nun başlatıldı.
Suriye'nin yerel kaynaklarından edinilen bilgilere göre, koalisyon güçleri Suriye'nin Rakka, Deyrizor, Tedmur ve Humus illerinde DEAŞ hücrelerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.
DEAŞ'A FÜZE SALDIRISI
Kaynaklar ayrıca, ABD'ye ait güçlerin Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesinde bulunan askeri üslerinden DEAŞ hücrelerini hedef alan füze saldırıları düzenlendiğini belirtti.
DEAŞ'a karşı kurulan ve yaklaşık 90 ülkenin yer aldığı uluslararası koalisyon, örgütün yeniden yapılanmasını engellemek amacıyla bölgede sık sık operasyonlar düzenliyor.
"DEAŞ KALELERİNE GÜÇLÜ ŞEKİLDE SALDIRIYORUZ"
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada DEAŞ'a yönelik Suriye'de başlatılan operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump açıklamasında; "DEAŞ'ın Suriye'de cesur Amerikalı vatanseverleri vahşice katletmesi nedeniyle, bu hafta başlarında çok onurlu bir törenle güzel ruhlarını Amerikan topraklarına geri karşıladığım bu kişilerin ardından, söz verdiğim gibi, sorumlu katil teröristlere karşı çok ciddi bir misilleme başlattığımızı ilan ediyorum.
Suriye'deki DEAŞ kalelerine karşı çok güçlü bir şekilde saldırıyoruz; kanla sulanmış, birçok sorunu olan, ancak DEAŞ ortadan kaldırılırsa parlak bir geleceğe sahip bir yer burası. Suriye'ye yeniden büyüklük getirmek için çok çalışan bir adamın liderliğindeki Suriye hükümeti, bu konuda tam destek veriyor.
Amerikalılara saldırmaya cüret edecek tüm teröristler burada uyarılıyor: ABD'ye herhangi bir şekilde saldırırsanız veya tehdit ederseniz, daha önce hiç olmadığı kadar sert bir şekilde vurulacaksınız." dedi.
