20 Aralık 2025, Cumartesi
Haberler Dünya Haberleri Suriye'de DEAŞ'a "Şahingözü Operasyonu" | ABD'li bakan duyurdu: Çok sayıda DEAŞ'lı öldürdük

Suriye'de DEAŞ'a "Şahingözü Operasyonu" | ABD'li bakan duyurdu: Çok sayıda DEAŞ'lı öldürdük

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.12.2025 02:13 Güncelleme: 20.12.2025 03:12
Suriye’de DEAŞ’a Şahingözü Operasyonu | ABD’li bakan duyurdu: Çok sayıda DEAŞ’lı öldürdük

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Şahingözü Operasyonu" nun başladığını duyurdu. Hegseth sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çok sayıda DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğünü belirtti.

Suriye'de ABD tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik Şahingözü Operasyonu'nun başlatıldı.

ABD'DEN SURİYE'DE DEAŞ'A YÖNELİK OPERASYON

Suriye'nin yerel kaynaklarından edinilen bilgilere göre, koalisyon güçleri Suriye'nin Rakka, Deyrizor, Tedmur ve Humus illerinde DEAŞ hücrelerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Foto: A Haber - Ekran GörüntüsüFoto: A Haber - Ekran Görüntüsü

DEAŞ'A FÜZE SALDIRISI

Kaynaklar ayrıca, ABD'ye ait güçlerin Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesinde bulunan askeri üslerinden DEAŞ hücrelerini hedef alan füze saldırıları düzenlendiğini belirtti.

DEAŞ'a karşı kurulan ve yaklaşık 90 ülkenin yer aldığı uluslararası koalisyon, örgütün yeniden yapılanmasını engellemek amacıyla bölgede sık sık operasyonlar düzenliyor.

ABD Başkanı Trump, DEAŞ'a yönelik Suriye'de Şahingözü Operasyonu'nun başlatıldığını belirterek Şara hükümetine desteklerinin süreceğini ifade etti. (AA) ABD Başkanı Trump, DEAŞ'a yönelik Suriye'de Şahingözü Operasyonu'nun başlatıldığını belirterek Şara hükümetine desteklerinin süreceğini ifade etti. (AA)

"DEAŞ KALELERİNE GÜÇLÜ ŞEKİLDE SALDIRIYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada DEAŞ'a yönelik Suriye'de başlatılan operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump açıklamasında; "DEAŞ'ın Suriye'de cesur Amerikalı vatanseverleri vahşice katletmesi nedeniyle, bu hafta başlarında çok onurlu bir törenle güzel ruhlarını Amerikan topraklarına geri karşıladığım bu kişilerin ardından, söz verdiğim gibi, sorumlu katil teröristlere karşı çok ciddi bir misilleme başlattığımızı ilan ediyorum.

Suriye'deki DEAŞ kalelerine karşı çok güçlü bir şekilde saldırıyoruz; kanla sulanmış, birçok sorunu olan, ancak DEAŞ ortadan kaldırılırsa parlak bir geleceğe sahip bir yer burası. Suriye'ye yeniden büyüklük getirmek için çok çalışan bir adamın liderliğindeki Suriye hükümeti, bu konuda tam destek veriyor.

Amerikalılara saldırmaya cüret edecek tüm teröristler burada uyarılıyor: ABD'ye herhangi bir şekilde saldırırsanız veya tehdit ederseniz, daha önce hiç olmadığı kadar sert bir şekilde vurulacaksınız." dedi.

