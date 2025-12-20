Suriye'de DEAŞ'a "Şahingözü Operasyonu" | ABD'li bakan duyurdu: Çok sayıda DEAŞ'lı öldürdük

ABD Başkanı Trump, DEAŞ'a yönelik Suriye'de Şahingözü Operasyonu'nun başlatıldığını belirterek Şara hükümetine desteklerinin süreceğini ifade etti. (AA)



"DEAŞ KALELERİNE GÜÇLÜ ŞEKİLDE SALDIRIYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada DEAŞ'a yönelik Suriye'de başlatılan operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump açıklamasında; "DEAŞ'ın Suriye'de cesur Amerikalı vatanseverleri vahşice katletmesi nedeniyle, bu hafta başlarında çok onurlu bir törenle güzel ruhlarını Amerikan topraklarına geri karşıladığım bu kişilerin ardından, söz verdiğim gibi, sorumlu katil teröristlere karşı çok ciddi bir misilleme başlattığımızı ilan ediyorum.

Suriye'deki DEAŞ kalelerine karşı çok güçlü bir şekilde saldırıyoruz; kanla sulanmış, birçok sorunu olan, ancak DEAŞ ortadan kaldırılırsa parlak bir geleceğe sahip bir yer burası. Suriye'ye yeniden büyüklük getirmek için çok çalışan bir adamın liderliğindeki Suriye hükümeti, bu konuda tam destek veriyor.

Amerikalılara saldırmaya cüret edecek tüm teröristler burada uyarılıyor: ABD'ye herhangi bir şekilde saldırırsanız veya tehdit ederseniz, daha önce hiç olmadığı kadar sert bir şekilde vurulacaksınız." dedi.