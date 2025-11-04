İstanbullunun verileri istihbarat örgütlerine aktarıldı! CIA, MOSSAD ve MI6 CHP’ye yol gösterdi

Her ikisini de büyük oranda CHP eksenli itirafçıların açıklamalarından öğrendik. Yolsuzluk dosyasında çok sayıda itirafçı, yer ve zaman göstererek kime ne kadar para verdiğini açıkladı ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu iddiaları sorgulamak yerine meydan meydan gezip bunların "iftira" olduğunu söyledi. Partisinin yüzyıllık tarihini kirletme pahasına verilen rüşvetleri, kıyak ihaleleri, baklava kutularında verilen paraları, depolarda saklanan külçe altınları görmezden geldi.

Aynı yöntem bu kez "siyasi casusluk" iddiasında da izleniyor. Ortada bir sürü karanlık nokta olmasına rağmen yine koro halinde "Böyle casusluk davası mı olur?" şarkıları söyleniyor.