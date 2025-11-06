Yaşam

CHP’li belediyelerde kriz bitmiyor! Bodrum’da susuzluk İzmir’de çöp çilesi: Vatandaşın çilesi isyan ettirdi

CHP'li belediyelerde süren yolsuzluk iddiaları, parti içi kavgalar ve yönetim krizleri her geçen gün derinleşiyor. Vatandaşların yaşam koşullarını ikinci plana atan bu yönetim anlayışı, birçok kentte tepkilere neden oluyor. Özellikle Bodrum'daki su kesintileri ve İzmir'deki çöp krizi, halkı adeta çileden çıkardı. 2025 yılında yaşanan bu sorunlar, 90'lı yılların belediyecilik tablosunu aratmadı. İşte detaylar...

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki il ve ilçelerde krizler bitmek bilmiyor. Bodrum'da su kesintileri hayatı felç ederken, İzmir'de hem susuzluk hem de çöp sorunu vatandaşları isyan ettirdi. Ortaya çıkan manzara 90'lı yılları hatırlatırken, yaşanan kriz vatandaşın tepkisini artırdı.

SU KRİZİNE BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE DUŞ ALARAK TEPKİ GÖSTERDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Çağatay Yavuz, 6 gündür evinde su akmadığı gerekçesiyle 5 litrelik su ile Bodrum Belediye Meydanında duş alarak yaşadığı soruna tepki gösterdi. Yavuz, çevresindeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında leğen içerisinde yanında getirdiği 5 litrelik su ile saçını köpükle yıkayıp duş aldı. Daha sonra havlu ile kurulanarak açıklama yaptı.

Cevat Şakir Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Çağatay Yavuz, evinde bir süredir su akmamasına tepki için Bodrum Belediye Meydanı'nda eylem yaptı.

Yanına aldığı leğen, 5 litrelik su ve kovayla meydana gelen Yavuz, burada saçını köpükle yıkayıp kovayla su dökerek, sıkıntısını yetkililere duyurmaya çalıştı.

Yavuz, gazetecilere, mahallesine bir süredir aralıklı olarak su verildiğini ancak 6 gündür hiç su akmadığını, saçkıran rahatsızlığının olduğunu ifade etti.

Uzun süredir ilçede su sıkıntısının yaşandığına da dikkati çeken Yavuz, yetkililerden, su sorununun bir an önce giderilip temel ihtiyaç olan suya ve hijyene kavuşmak istediklerini dile getirdi.

"TUVALET İHTİYACIMIZI BİLE KARŞILAYAMIYORUZ"

Yavuz, "Susuzluktan dolayı derdi olan, canı sıkılan bütün dostlarımız, bütün buradaki vatandaşlar için yapmak gereği hissettim. Artık burama kadar gelmişti. Normalde de sular aralıklı olarak yaz başından beri sürekli gidip geliyor ama beni bu raddeye getiren şey, son 6 gündür hiç su olmaması. Yani bakın, çok affedersiniz, tuvalet ihtiyacımızı bile karşılayamıyoruz. Burası Bodrum, güya Türkiye'nin göz bebeği, turizmin başkenti falan. Benim niyetim ne bağcıyı dövmek, ne de birilerine parmak sallamak; ama insanların bir cevap almaya hakkı var, ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Su krizinin ardından bu kez de İzmir'de çöp krizi patlak verdi. İl geneli susuzluk ile boğuşurken Karabağlar ilçesinde ise çöp krizi yaşanıyor.

İZMİR'DE ÇÖP ÇİLESİ: VATANDAŞIN ÇİLESİ İSYAN ETTİRDİ

Uzundere Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm alanının, ilçe belediyesi tarafından çöp toplama sahası olarak kullanılmasına bölgede yaşayanlar tepki gösterdi.

"YEŞİL PARKLAR BEKLERKEN, KARŞIMIZA ÇÖP KAMYONLARIYLA GELDİLER"

Bir grup Uzundere kentsel dönüşüm mağduru, yanlıştan dönüşmesini istedi. Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 15 yıldır yapamadığı Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'ni şimdi Karabağlar Uzundere halkının sırtına yeni bir yük olarak bindirmesi, artık sabrımızı taşırmıştır. Kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilen bölgelerin, bugün vahşi depolama alanı, katı atık depolama alanı haline getirilmesi, sadece kötü bir yönetim örneği değil, aynı zamanda Uzundere halkına yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Biz bu alanlarda hakkımız olan modern konutlar, sosyal alanlar, yeşil parklar beklerken, karşımıza çöp kamyonlarıyla gelmenizi kabul etmiyoruz" dedi.

"SABAH MAHALEYİ ÇÖP KOKUSU SARIYOR"

Uzundere'de yaşayan ve kooperatif mağdurlarından olan Ahmet Uslu, "Belediye 15 senedir burada tapularımızı aldı. Evlerimiz yapılmıyor. Bizi perişan ettiler. Herkes kiraya döndü. Son olarak ise buraya çöp kamyonları ile getirilen çöpler boşaltılıyor. Milletin sağlığıyla oynuyorlar. Bir an evvel bu çöpleri buradan kaldırmalarını istiyoruz. Sabahları çöp kokusu bütün mahalleyi sarıyor" diye konuştu.

"SAĞLIĞIMIZI TEHDİT EDİYOR"

Uzundere Mahallesi'nde yaşayan Mevlüt Koçak (61), "Uzundere'de hak sahiplerinden birisiyim. Bundan 15 sene önce İzmir Büyükşehir Belediyesi geldi, tapularımızı aldı. Aradan 2 büyük deprem geçti. Bu da yetmedi, yıkılan evlerimizin yerine çöp dağlarını koyuyorlar. Sağlığımızı tehdit ediyorlar. Çoluk çocuğumuz hastalanmaya başladı. Etraf sinek, pislik kaynıyor. Bir an önce bizi evlerimize kavuşturmaları için yetkililere sesleniyoruz" dedi.