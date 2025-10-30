Cumhuriyet’in 102. yıl dönümünde Bahçeli’den Başkan Erdoğan’a anlamlı hediye

30 Ekim 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.10.2025 00:07 Güncelleme: 30.10.2025 00:23
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Cumhuriyet’in 102. yıl dönümü dolayısıyla hediye gönderdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla üzerinde resmi, imzası, Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı tablo hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi ve imzasının, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsuyla bir arada bulunduğu tabloda, Bahçeli'nin "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun" mesajı yer aldı.

