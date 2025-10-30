Cumhuriyet’in 102. yıl dönümünde Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Cumhuriyet’in 102. yıl dönümü dolayısıyla hediye gönderdi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla üzerinde resmi, imzası, Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı tablo hediye etti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu yüzden başarısız oluyorsunuz! Kötü uykudan sonra beyin neden çalışmayı reddediyor?
- BEDAŞ duyurdu! İstanbul’da 24 ilçede elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti olacak?
- Optik illüzyon: Yüz mü kedi mi? İlk gördüğünüz şey gerçekte kim olduğunuzu söylüyor
- Kuruluş Orhan’ın Osman Bey’i Cihan Ünal kimdir, kaç yaşında? Rol aldığı projeler
- Kuruluş Orhan’da Halime Hatun rolünü canlandıran Sena Mercan kimdir? Hayatı ve rol aldığı projeler
- Antonio Guterres kimdir? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ne ödülü aldı?
- Kalbinizi sanata emanet edin! Stres, kalp ve bağışıklık sorununa çözüm: Tabloya bakmak
- Flavius tarihte kimdir, gerçekten yaşadı mı? Kuruluş Orhan dizisinin Flavius’u Şükrü Özyıldız kimdir, nereli?
- BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM |29 Ekim İstanbul, Ankara ve Bursa’da su seviyeleri ne kadar? İSKİ, ASKİ, BUSKİ…
- Tarihte Tekfur Saroz kimdir? Kuruluş Orhan dizisinde Tekfur Saroz’u canlandıran Burak Sergen kimdir, hangi projelerde oynadı?
- Kara Halil tarihte kimdir, gerçekte yaşamış mı? Kuruluş Orhan’ın Kara Halil’i Can Atak kimdir, hangi dizilerde oynadı?
- Tarihte Şahinşah Bey kim? Kuruluş Orhan’daki Barış Falay kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?