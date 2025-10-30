Cumhuriyet’in 102. yıl dönümünde Bahçeli’den Başkan Erdoğan’a anlamlı hediye

(fotoğraf -ahaber.com.tr)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi ve imzasının, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsuyla bir arada bulunduğu tabloda, Bahçeli'nin "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun" mesajı yer aldı.