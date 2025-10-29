Gebze’de 7 katlı bina neden çöktü? Afet Yönetimi Uzmanı A Haber’de açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de yaşanan 6.1'lik depremin artçıları devam ederken 2 gün aradan sonra Gebze'de 7 katlı bir bina bilinmeyen bir nedenle yıkıldı. Binada iki kişinin cansız bedenine ulaşılırken Bilir ailesinden Dilara Bilir sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Anne ve baba Bilir içinse çalışmalar 15'inci saatte de devam ediyor. Konuyu A Haber ekranlarında değerlendiren Afet Yönetimi Uzmanı Ogün Şimşek, bir binada sorun olduğunun nasıl anlaşılacağını, söz konusu binanınsa neden yıkılmış olabileceğine dair açıklamalarda bulundu.

BİNADA SORUN OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Bir binanın yıkılmadan önce bazı belirtiler vereceğine dikkat çeken Şimşek, bu belirtilerden en önemlisinin ses olduğuna belirterek şöyle konuştu:

Bu türlü binalar yıkılmadan önce, ani bir sebeple olmadığı zaman bazı belirtiler verirler. Bu belirtilerden en önemlileri: Binada değişik sesler, olmayan seslerin gelmesi. İkincisi, stabiliteyi kaybetmesi. Örneğin mutfakta tezgahın üzerine koymuş olduğunuz bir malzeme meyil'den kaymaya başlar. Bu da insanların dikkatini çeker. Şimdi tabii enteresan, hem geçenlerde 2 ay önce olan depremde de aynı şeydi. Yıkılan binaların altı nedense hep eczane, yani bu türlü sağlık kuruluşlarının bir paydaşı olan bir binanın yıkılması tabii ayrı bir üzüntü kaynağı.