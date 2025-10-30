Afet yönetimi uzmanı A Haber’de açıkladı: Gebze’de 7 katlı bina neden çöktü?

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 7 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenle yıkıldı. Bina enkazından 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken Bilir ailesinden Dilara Bilir ekiplerin canhıraş mücadelesi sonrası sağ olarak çıkarıldı. Aynı aileden anne ve babaya ulaşmak için çalışmalar sürerken, A Haber’de canlı yayına katılan Afet Yönetimi Uzmanı Ogün Şimşek binanın neden yıkıldığına dair değerlendirmelerde bulundu.