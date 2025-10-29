Viral Galeri Viral Tıkla Gebze'de bina çöktü! Enkaz altında kalan Bilir ailesinin fotoğrafları ortaya çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde 7 katlı bina çöktü. Çöken binanın enkazında 5 kişilik ailenin olduğu tespit edilirken, bina sahibinin yeğeni Kamil Gülmez, binanın 2012 yılında kat karşılığı olarak yapıldığını ve mülk sahibinin de binada oturduğunu belirtti. Gülmez, '3 aile kalıyordu, 2 aile dışarıdaydı. Maalesef kiracı ailemiz içerideydi. Şu an onları bekliyoruz. Cenab-ı Allah inşallah onların da sağ salim çıkmasını nasip eder' dedi. Öte yandan enkaz altında kalan ailenin fotoğrafları da ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 29.10.2025 13:09
Sabah saat 07.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan 6 katlı bina, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Enkaz altında kaldığı değerlendirilen Levent Bilir, eşi Emine ve çocukları Nisa, Dilara ve Muhammed Emir'i kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay yerinde bekleyen mülk sahibinin yeğeni Kamil Gülmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, binanın 2012 yılında kat karşılığı olarak yapıldığını söyledi.

Binada teyzesi dahil 3 ailenin yaşadığını belirten Gülmez, şöyle konuştu:

"12 yıllık bina, çok eski değil. Şu an tek isteğimiz oradaki insanların dışarı sağ salim çıkması. Binada teyzem kendisi de oturuyordu. Ama hasbelkader evde yoktu dün akşam, olay esnasında. Sadece şu anda enkaz altında kalanlar kiracı olan 5 kişilik bir aile, tek bildiğimiz bu. Onun haricinde bir bilgimiz yok. Ama nasıl oldu, nasıl bitti, onunla alakalı hiçbir bilgimiz yok. Biz sadece içerideki insanların sağ salim bir şekilde çıkmasını temenni ediyoruz. 2012 yılında yapılmıştı, kat karşılığı verilen bir binaydı. Altta bir eczane vardı, alt katı. Üzerinde 3 tane dubleks vardı. 3 aile kalıyordu, 2 aile dışarıdaydı. Maalesef kiracı ailemiz içerideydi. Şu an onları bekliyoruz. Cenab-ı Allah inşallah onları da sağ salim çıkarmasını nasip eder bizlere."

"2 YIL ÖNCE TAŞINDILAR"
Enkaz altında kalan Levent Bilir'in ilkokul arkadaşı olduğunu belirten Mustafa Türel ise ailenin yaklaşık 2 yıl önce mahalleye taşındığını ve kiracı olarak oturduklarını ifade etti.

Türel, "Bilir ailesi burada kiracı olarak yaşıyor. Burada bir aile olarak bizim arkadaşımız Levent Bilir kardeşimiz, hanımı ve çocukları mevcut. Başka bir aile görünmüyor" dedi.

