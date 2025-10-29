Gebze'de bina çöktü! Enkaz altında kalan Bilir ailesinin fotoğrafları ortaya çıktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde 7 katlı bina çöktü. Çöken binanın enkazında 5 kişilik ailenin olduğu tespit edilirken, bina sahibinin yeğeni Kamil Gülmez, binanın 2012 yılında kat karşılığı olarak yapıldığını ve mülk sahibinin de binada oturduğunu belirtti. Gülmez, '3 aile kalıyordu, 2 aile dışarıdaydı. Maalesef kiracı ailemiz içerideydi. Şu an onları bekliyoruz. Cenab-ı Allah inşallah onların da sağ salim çıkmasını nasip eder' dedi. Öte yandan enkaz altında kalan ailenin fotoğrafları da ortaya çıktı.
