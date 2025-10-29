Gebze’de çöken bina | Türkiye’de en riskli binalar! Uzman isim A Haber’de uyardı

Ekran görüntüsü / A Haber

EN RİSKLİ BİNA TİPİ: ALTI TİCARETHANE OLAN YAPILAR

Çöken binanın zemin katında bir eczane olduğuna dikkat çeken Yazıcı, bu tür yapıların Türkiye'deki en riskli bina sınıfında yer aldığını söyledi:

"Her seferinde söylediğimiz, Türkiye'deki en riskli bina sınıfında gördüğümüz, altında ticarethane olan yapılar. Bu yapılar, ne yazık ki bizim deprem yönetmeliğimizde de altı çizilmiş yapısal düzensizliğe sahip olan yapılardır."

Yazıcı, bu binaların özel tasarım gerektirdiğini çünkü en çok yükü taşıyan alt katların ticari amaçlarla zayıflatılabildiğini belirtti. "Buralara özel dizayn yapılması gerekir. Zemin katta olan bu ticarethane bölgelerinin ekstra detaylandırılması gerekir." diyerek sorunun sadece bir kolonun kesilmesinden ibaret olmayıp, genel bir tasarım ve uygulama problemi olduğunu ifade etti.