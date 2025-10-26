26 Ekim 2025, Pazar
İngiltere Başbakanı Starmer Türkiye'ye geliyor! Başkan Erdoğan ile görüşecek

İngiltere Başbakanı Starmer Türkiye'ye geliyor! Başkan Erdoğan ile görüşecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.10.2025 15:56 Güncelleme: 26.10.2025 16:19
İngiltere Başbakanı Starmer Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan ile görüşecek

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 27 Ekim 2025 tarihinde Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran görüşmenin detaylarını duyurdu. A Haber Muhabiri Kübra Bal da kritik ziyarete ilişkin son durumu aktardı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 27 Ekim 2025 tarihinde Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

İNGİLTERE BAŞBAKANI TÜRKİYE'YE GELİYOR

İletişim Başkanı Burhanettin Duran kritik görüşmenin detaylarını duyurdu.

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Duran'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 27 Ekim 2025 tarihinde Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır."

İngiltere Başbakanı Starmer Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan ile görüşecek

A Haber Muhabiri Kübra Bal Ankara'da gerçekleşecek ziyarete ilişkin detayları şu ifadelerle aktardı:

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 27 Ekim Pazartesi günü, yani yarın, Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Yapılacak görüşmelerde ise yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

Hatırlayacak olursanız, son olarak Mısır'da düzenlenen Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi'nde kabulü olmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Starmer'ı ve bu görüşmede de özellikle Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınmıştı.

İngiltere Başbakanı Starmer Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabulde Türkiye ile İngiltere arasında savunma sanayi başta olmak üzere her alanda işbirliğini geliştirmek için çalıştıklarını ifade etmişti ve Türkiye'nin Gazze'deki saldırıların sona ermesi ve ateşkese ulaşması için yoğun çaba sarf ettiğini, ateşkesin kalıcı hale gelmesi için barışa giden yolun açılmasıyla ilgili gayretlerin de artarak süreceğini belirtmişti.

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması ve Gazze'nin yeniden imarına derhal başlanması gerektiğini, kalıcı barışın ancak iki devletli çözümle sağlanabileceğini ve uluslararası toplumun bu istikamette gayretlerinin önem taşıdığını ifade etmişti. İşte yarın yeni bir görüşme olacak, kabul olunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer Ankara'da kabul ediliyor olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.

İngiltere Başbakanı Starmer Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan ile görüşecek İngiltere Başbakanı Starmer Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan ile görüşecek İngiltere Başbakanı Starmer Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan ile görüşecek
