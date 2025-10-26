İngiltere Başbakanı Starmer Türkiye'ye geliyor! Başkan Erdoğan ile görüşecek
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 27 Ekim 2025 tarihinde Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran görüşmenin detaylarını duyurdu. A Haber Muhabiri Kübra Bal da kritik ziyarete ilişkin son durumu aktardı.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 27 Ekim 2025 tarihinde Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran kritik görüşmenin detaylarını duyurdu.
HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?
Duran'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:
"Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 27 Ekim 2025 tarihinde Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır."
A Haber Muhabiri Kübra Bal Ankara'da gerçekleşecek ziyarete ilişkin detayları şu ifadelerle aktardı:
Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 27 Ekim Pazartesi günü, yani yarın, Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Yapılacak görüşmelerde ise yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.
Hatırlayacak olursanız, son olarak Mısır'da düzenlenen Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi'nde kabulü olmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Starmer'ı ve bu görüşmede de özellikle Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabulde Türkiye ile İngiltere arasında savunma sanayi başta olmak üzere her alanda işbirliğini geliştirmek için çalıştıklarını ifade etmişti ve Türkiye'nin Gazze'deki saldırıların sona ermesi ve ateşkese ulaşması için yoğun çaba sarf ettiğini, ateşkesin kalıcı hale gelmesi için barışa giden yolun açılmasıyla ilgili gayretlerin de artarak süreceğini belirtmişti.
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması ve Gazze'nin yeniden imarına derhal başlanması gerektiğini, kalıcı barışın ancak iki devletli çözümle sağlanabileceğini ve uluslararası toplumun bu istikamette gayretlerinin önem taşıdığını ifade etmişti. İşte yarın yeni bir görüşme olacak, kabul olunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer Ankara'da kabul ediliyor olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Memura 2026 zam oranı hesaplandı: En düşük maaşa +1000 TL ek ile 61.296 lira! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis...
- Ege'de 3 öğün yemek, kalacak yer, 80 bin maaş! Buna rağmen çalışacak kimse yok
- Emeklilikte dilekçe detayı kazandırıyor! Yüksek aylık için hesap tablosu oluştu: 4A-4B-4C'liye 2025'te 35.05'lik artış...
- Yapay Zeka iş dünyasını sil baştan yazıyor! 5 yıl içinde hangi meslekler yok olacak?
- Turistik Doğu Ekspresi yeniden başlıyor! Bilet satışları ne zaman ve fiyatlar ne kadar olacak? İşte güzergah bilgileri...
- Kasım ayı askerlik yerleri sorgulama 2025 | MSB son dakika: Kasım ayı cebi geldi mi, nereden öğrenilir?
- 16.881 TL ve üstü maaş alana 32.000 TL ek ilave ödeme! SSK, BAĞ-KUR ve EYT'liye yatacak: Albaraka, Ziraat, Garanti..
- Tüm inandıklarınızı unutun! Saç bakımında doğru sandığımız yanlışlar
- Mutfaktaki en büyük hata! Yemek ısıtırken dikkat etmeniz gerekenler: Tehlikeli olabilir
- ‘Sosyal Jetlag’ alarmı! Uyku saatinizin beslenme şeklinize etkisi: Sandığınızdan daha çok…
- Vücudun sessiz kahramanı! Karaciğeriniz sağlığınızın sırrı o besinlerde
- Trabzonspor – Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler