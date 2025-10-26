İngiltere Başbakanı Starmer Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabulde Türkiye ile İngiltere arasında savunma sanayi başta olmak üzere her alanda işbirliğini geliştirmek için çalıştıklarını ifade etmişti ve Türkiye'nin Gazze'deki saldırıların sona ermesi ve ateşkese ulaşması için yoğun çaba sarf ettiğini, ateşkesin kalıcı hale gelmesi için barışa giden yolun açılmasıyla ilgili gayretlerin de artarak süreceğini belirtmişti.

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması ve Gazze'nin yeniden imarına derhal başlanması gerektiğini, kalıcı barışın ancak iki devletli çözümle sağlanabileceğini ve uluslararası toplumun bu istikamette gayretlerinin önem taşıdığını ifade etmişti. İşte yarın yeni bir görüşme olacak, kabul olunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer Ankara'da kabul ediliyor olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.