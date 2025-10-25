"Netanyahu Nazi gibi davranıyor" diyen gazeteci A Haber'e konuştu! Almanya'nın hedefindeki Todenhöfer: Her an tutuklanabilirim
Ünlü Alman gazeteci Jürgen Todenhöfer, İsrail Başbakanı Netanyahu’yu “Nazilerin yaptığının aynısını Filistinlilere yapıyor” sözleri nedeniyle Alman polisinin başlattığı soruşturmayı A Haber’e anlattı. Todenhöfer, telefonlarına el koyma ve evine baskın kararının uygulandığını, adresinin gizli tutulduğunu söyledi. “Bu sadece bana değil, demokrasiye karşı yapılmış bir saldırıdır” diyen Todenhöfer, ceza verilirse parayı Gazze’deki çocuklara göndereceğini açıkladı. Netanyahu’nun davranışlarını Nazi benzetmesiyle ele aldığını belirten gazeteci, antisemitizmi körükleyen asıl kişinin Netanyahu olduğunu vurguladı.
Katil İsrail Başbakanı Netanyahu için, "Nazilerin yaptığının aynısını Filistinlilere yapıyor" diyen dünyaca ünlü Alman gazeteci Jürgen Todenhöfer hakkında Alman polisi soruşturma başlattı. Todenhöfer yaşadıklarını, Almanya'daki ifade özgürlüğü tartışmalarını ve İsrail'in Gazze'deki soykırımını A Haber'e anlattı.
"BENİ AYLARDIR ARIYORLAR, TELEFONLARIMA EL KOYMAK İSTİYORLAR!"
Jürgen Todenhöfer, hakkındaki soruşturma kapsamında Alman polisinin kendisini aylardır aradığını ve mahkeme kararıyla telefonlarına el koyup, evinde arama yapmak istediğini ilk kez A Haber'e açıkladı. Adresinin gizli tutulması nedeniyle polisin kendisine ulaşamadığını belirten Todenhöfer, her an evine baskın yapılabileceğini söyledi.
"Henüz cep telefonlarına el koymadılar çünkü bir ceza soruşturması başlattılar ve bütün telefonlarımı aramak, incelemek istiyorlar. Ama dairem nerede bilmiyorlardı, bu yüzden bulmakta sorun yaşadılar. 'Teröristler' tarafından öldürülmek istendiğim için dairem gizli tutuluyor. Bu nedenle haftalarca, aylarca beni aradılar ama hâlâ Alman mahkemesinin kararını uygulayamadılar. Her an daireme girebilirler. Mahkeme kararları var. Bu yüzden evimde çok fazla özel şey bulmamaları için önlem almam gerekiyor."
"BU SADECE BANA DEĞİL, DEMOKRASİYE KARŞI BİR SALDIRIDIR!"
Todenhöfer, Almanya'da yaşananların sadece kendisine yönelik bir baskı olmadığını, bunun doğrudan demokrasiye ve ifade özgürlüğüne yapılmış bir saldırı olduğunu vurguladı. Almanya Başbakanı Scholz'un soykırımcı Netanyahu'yu ülkesinde ağırlarken, kendisinin yargılanmasının utanç verici olduğunu belirtti.
"Bu sadece bana karşı değil, demokrasiye karşı yapılmış bir saldırı. Eğer özgürce konuşamıyorsanız, demokrasi de yoktur. Şansölyemiz nasıl olur da Netanyahu'yu ülkeye davet edebilir ve sonra bana dava açılabilir? Bu utanç verici. Eğer bana para cezası verirlerse, ödemeyeceğim. İfade özgürlüğümü kullandığım için para ödemem. O parayı Gazze'deki çocuklara göndereceğim."
"NETANYAHU 80 YIL ÖNCE YAŞASAYDI, İYİ BİR NAZİ OLURDU!"
Netanyahu hakkındaki "Nazi" benzetmesinin arkasında duran Todenhöfer, bunun bir hakaret değil, bir durum tespiti olduğunu söyledi. Netanyahu'nun davranışlarının Nazilerin davranışlarıyla aynı olduğunu belirten ünlü gazeteci, Holokost'u küçümsediği yönündeki iddiaları ise kesin bir dille reddetti.
"Ben Netanyahu'nun Nazi gibi davrandığını söylediğimde, bu gerçektir. Davranışları Nazi davranışıdır. 80 yıl önce yaşasaydı, iyi bir Nazi olurdu. Ama asla Holokost'un önemini küçüsemem. Holokost, Alman tarihinin en korkunç suçlarından biridir. Ben Holokost'tan bahsetmedim bile. Sadece Gazze'deki suçlardan bahsettim."
"ANTİSEMİTİZMİ EN ÇOK KÖRÜKLEYEN KİŞİ NETANYAHU'NUN KENDİSİDİR!"
İsrail yönetiminin, soykırım eleştirilerine karşı "antisemitizm" kalkanını kullandığını belirten Todenhöfer, asıl antisemitizmi körükleyen kişinin bizzat Netanyahu'nun kendisi olduğunu ifade etti. Netanyahu'nun ırkçı politikalarıyla sadece Filistinlileri değil, İsrail'in dünyadaki imajını ve kurucu ideallerini de yok ettiğini söyledi.
"Netanyahu, İsrail'in değil, kendi iktidarının sembolüdür. Filistinlilere soykırım yaparak sadece onları değil, İsrail'i de yok ediyor. İsrail'in dünyadaki imajını yok ediyor. Bugün dünyada antisemitizmi en çok körükleyen kişi Netanyahu'nun kendisidir. Bu onun ülkesinin de bir utancıdır."
