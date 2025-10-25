"Netanyahu Nazi gibi davranıyor" diyen gazeteci A Haber'e konuştu! Almanya'nın hedefindeki Todenhöfer: Her an tutuklanabilirim

Katil İsrail Başbakanı Netanyahu için, "Nazilerin yaptığının aynısını Filistinlilere yapıyor" diyen dünyaca ünlü Alman gazeteci Jürgen Todenhöfer hakkında Alman polisi soruşturma başlattı. Todenhöfer yaşadıklarını, Almanya'daki ifade özgürlüğü tartışmalarını ve İsrail'in Gazze'deki soykırımını A Haber'e anlattı.

"BENİ AYLARDIR ARIYORLAR, TELEFONLARIMA EL KOYMAK İSTİYORLAR!"

Jürgen Todenhöfer, hakkındaki soruşturma kapsamında Alman polisinin kendisini aylardır aradığını ve mahkeme kararıyla telefonlarına el koyup, evinde arama yapmak istediğini ilk kez A Haber'e açıkladı. Adresinin gizli tutulması nedeniyle polisin kendisine ulaşamadığını belirten Todenhöfer, her an evine baskın yapılabileceğini söyledi.

"Henüz cep telefonlarına el koymadılar çünkü bir ceza soruşturması başlattılar ve bütün telefonlarımı aramak, incelemek istiyorlar. Ama dairem nerede bilmiyorlardı, bu yüzden bulmakta sorun yaşadılar. 'Teröristler' tarafından öldürülmek istendiğim için dairem gizli tutuluyor. Bu nedenle haftalarca, aylarca beni aradılar ama hâlâ Alman mahkemesinin kararını uygulayamadılar. Her an daireme girebilirler. Mahkeme kararları var. Bu yüzden evimde çok fazla özel şey bulmamaları için önlem almam gerekiyor."