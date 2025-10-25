25 Ekim 2025, Cumartesi

Haberler Gündem Videoları Almanya'nın hedefindeki isim A Haber'de: Her an tutuklanabilirim!
Giriş: 25.10.2025 13:32
Katil İsrail Başbakanı Netanyahu için, "Nazilerin yaptığının aynısını Filistinlilere yapıyor" diyen dünyaca ünlü Alman gazeteci Jürgen Todenhöfer hakkında Alman polisi soruşturma başlattı. Todenhöfer yaşadıklarını, Almanya'daki ifade özgürlüğü tartışmalarını ve İsrail'in Gazze'deki soykırımını A Haber'e anlattı. Jürgen Todenhöfer, hakkındaki soruşturma kapsamında Alman polisinin kendisini aylardır aradığını ve mahkeme kararıyla telefonlarına el koyup, evinde arama yapmak istediğini ilk kez A Haber'e açıkladı. Adresinin gizli tutulması nedeniyle polisin kendisine ulaşamadığını belirten Todenhöfer, her an evine baskın yapılabileceğini söyledi.
