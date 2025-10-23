Terör devleti hakikatin sesini hedef aldı! Vatandaşlardan yayınlarımıza tam destek: A Haber’in milli duruşu İsrail’in planlarını bozdu
Terör devleti İsrail, Gazze’de sürdürdüğü soykırım ve işgal saldırılarının ardından şimdi de algı operasyonlarına başladı. Katliamlarını örtbas etmeye çalışan İsrail, bölgede yaşanan sivil dramı ekrana taşıyan A Haber’i hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), A Haber’in 3 Haziran tarihli “İsrail yine yardım kuyruğunu hedef aldı” başlıklı haberini alıntılayarak “Medya hikayeleri” notuyla paylaştı. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Siyonist rejimin bu manipülatif girişimini bozan A Haber ekibi, sokaklara inerek vatandaşlara mikrofon uzattı.
Terör devleti İsrail'in, Gazze'de yıllardır sürdürdüğü soykırım ve işgal saldırılarının ardından şimdi de Türkiye'ye yönelik propaganda faaliyetlerine başlaması, vatandaşların tepkisini çekti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), A Haber'in "İsrail yine yardım kuyruğunu hedef aldı" başlıklı haberini "medya hikayeleri" ifadesiyle alıntılayarak paylaştı. Ancak terör devletinin bu yalanı çok geçmeden gün yüzüne çıktı.
A Haber mikrofonlarına konuşan vatandaşlar, İsrail'in bu girişiminin A Haber'in bölgedeki gerçekleri dünyaya duyurmasından kaynaklandığını vurguladı. Vatandaşlar, "A Haber, Gazze'deki zulmü dünyaya duyurduğu için onların hedefi haline geldi." sözleriyle tepki gösterdi.
Bir başka vatandaş, medyanın duyarlılığına dikkat çekerek, "Bugün A Haber'in başına gelen olay karşısında tüm kanalların tepki göstermesi gerekirdi. A Haber doğruları söylüyor, bazı kanallar ise ticari ilişkiler nedeniyle sessiz kalıyor." ifadelerini kullandı.
Vatandaşların ortak görüşü, İsrail'in rahatsızlığının A Haber'in gerçekleri ortaya koymasından kaynaklandığı yönünde oldu. Görüş bildirenler, "Siz paylaşımlarınızla onların soykırımını gizlemesine engel oluyorsunuz. Bu yüzden hedef alıyorlar. A Haber doğruları anlatmaya devam etmeli." diyerek desteklerini dile getirdi.
"SİYONİZME HİZMET ETMEDİĞİNİZ SÜRECE HEDEF ALINMANIZ KAÇINILMAZ"
Gazze'de yaşanan insani dramın herkesin vicdanını yaraladığını belirten bir kadın vatandaş ise şu ifadeleri kullandı:
"Ben bir anne olarak oradaki yavruların sesi olmaya çalışıyorum. İsrail bebekleri, kadınları, yaşlıları öldürüyor. A Haber ise bunları dünyaya duyuruyor. Siyonizme hizmet etmediğiniz sürece hedef alınmanız kaçınılmaz."
Bazı vatandaşlar da Türkiye'nin duruşuna vurgu yaptı. "Türkiye her zaman Filistin'in arkasında. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye bu zulme sessiz kalmadı. A Haber de aynı çizgide milli duruş sergiliyor." ifadeleriyle desteklerini dile getirdiler.
"A HABER İSRAİL'İN SOYKIRIMINI DÜNYAYA AKTARDI"
Bir diğer yurttaş ise İsrail'in tepkisinin nedenini şu sözlerle özetledi:
"İsrail, A Haber'den de rahatsız, Türkiye'den de rahatsız. Çünkü siz onların soykırımını dünyaya anlatıyorsunuz. Türk medyasının milli duruşu onların planlarını bozdu."
Gazze'de yaşanan trajedinin insani bir mesele olduğuna vurgu yapan vatandaşlar, medyanın gerçeği anlatma çabasının önemine dikkat çekti. "Bu sadece Müslümanların değil, insanlığın meselesi. Biz A Haber'in yayınlarını destekliyoruz, paylaşımlarını sosyal medyada yayıyoruz. Herkesin bu sesi büyütmesi gerekiyor." dediler.
Türkiye'nin garantör ülke olarak bölgede daha aktif rol alacağına inandıklarını belirten vatandaşlar, "İnşallah Türkiye'nin varlığı orada her şeyi değiştirecek. Biz Gazze'nin yanındayız, A Haber'in de yanındayız." ifadelerini kullandı.
