Terör devleti hakikatin sesini hedef aldı! Vatandaşlardan yayınlarımıza tam destek: A Haber’in milli duruşu İsrail’in planlarını bozdu

Terör devleti İsrail'in, Gazze'de yıllardır sürdürdüğü soykırım ve işgal saldırılarının ardından şimdi de Türkiye'ye yönelik propaganda faaliyetlerine başlaması, vatandaşların tepkisini çekti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), A Haber'in "İsrail yine yardım kuyruğunu hedef aldı" başlıklı haberini "medya hikayeleri" ifadesiyle alıntılayarak paylaştı. Ancak terör devletinin bu yalanı çok geçmeden gün yüzüne çıktı.

A Haber mikrofonlarına konuşan vatandaşlar, İsrail'in bu girişiminin A Haber'in bölgedeki gerçekleri dünyaya duyurmasından kaynaklandığını vurguladı. Vatandaşlar, "A Haber, Gazze'deki zulmü dünyaya duyurduğu için onların hedefi haline geldi." sözleriyle tepki gösterdi.

Bir başka vatandaş, medyanın duyarlılığına dikkat çekerek, "Bugün A Haber'in başına gelen olay karşısında tüm kanalların tepki göstermesi gerekirdi. A Haber doğruları söylüyor, bazı kanallar ise ticari ilişkiler nedeniyle sessiz kalıyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ortak görüşü, İsrail'in rahatsızlığının A Haber'in gerçekleri ortaya koymasından kaynaklandığı yönünde oldu. Görüş bildirenler, "Siz paylaşımlarınızla onların soykırımını gizlemesine engel oluyorsunuz. Bu yüzden hedef alıyorlar. A Haber doğruları anlatmaya devam etmeli." diyerek desteklerini dile getirdi.