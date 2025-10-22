Terör devletinin hedefinde A Haber var! Gazze'deki vahşetin yayınına "medya hikayeleri" dediler

Terör devleti İsrail Filistin'de özellikle Gazze'de kanlı soykırımını sürdürürken bu süreçte A Haber bölgeden en çarpıcı detayları ve en sıcak bilgileri anbean aktardı. Ancak bu durum İsrail'i rahatsız etti ve işgal ordusu sosyal medyadan A Haber'i hedef alarak skandal bir açıklama yaptı.

Terör devleti paylaşımda A Haber'in 3 Haziran tarihli yayınını hedef alarak İsrail'in yardım kuyruğunu hedef alması haberine "medya hikayeleri" dedi.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girdi. Anlaşma kapsamında esir takaslarının yapıldığı bölgede bir yandan da enkaz çalışmaları sürdürülüyor.

18 Ekim'de Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 2 günde 29 sivilin cansız bedeninin getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bunlardan 23'ü enkaz altından çıkarılan, 2'si önceki yaralanmalarına bağlı olarak hayatını kaybeden ve 4'ü doğrudan İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybeden kişilerden oluşuyor" denildi. Bakanlık, İsrail saldırıları sonucunda 21 kişinin yaralandığını aktardı. Açıklamada, İsrail güçlerinin Al Abu Şaban ailesinin bulunduğu bir araca saldırı düzenlediği ve burada hala enkaz altında kalan ve henüz çıkarılamayan 11 kişinin bulunduğu bildirildi.

7 EKİM'DEN BU YANA CAN KAYBI 68 BİNİ AŞTI



İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, can kaybının 68 bin 116'ya, yaralı sayısının 170 bin 200'e yükseldiği duyurulurken, "10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında, eksik bilgileri tamamlanan ve kayıp dosyaları doğrulanan 120 şehit, resmi toplu istatistiklere eklendi" ifadeleri kullanıldı.

ATEŞKESTEN BERİ 27 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ



Açıklamada, bölgede ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana toplam 27 sivilin öldüğü, 143 sivilin yaralandığı, 404 sivilin ise enkaz altından çıkarıldığı kaydedildi.

A HABER BÖLGEDEN ANBEAN AKTARDI

Soykırımın en çarpıcı görüntülerini görüntülerini ve bölgeden en sıcak detayları anbean aktaran A Haber'de yayınlandı.