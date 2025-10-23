23 Ekim 2025, Perşembe

Katil İsrail A Haber’i hedef aldı! Vatandaşlardan tam destek: A Haber’in milli duruşu İsrail’in planlarını bozdu

23.10.2025 19:32
23.10.2025 19:32
Terör devleti İsrail, Gazze’de sürdürdüğü soykırım ve işgal saldırılarının ardından şimdi de algı operasyonlarına başladı. Katliamlarını örtbas etmeye çalışan İsrail, bölgede yaşanan sivil dramı ekrana taşıyan A Haber’i hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), A Haber’in 3 Haziran tarihli “İsrail yine yardım kuyruğunu hedef aldı” başlıklı haberini alıntılayarak “Medya hikayeleri” notuyla paylaştı. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Siyonist rejimin bu manipülatif girişimini bozan A Haber ekibi, sokaklara inerek vatandaşlara mikrofon uzattı.
A Haber’in milli duruşu İsrail’in planlarını bozdu
"A Haber’in milli duruşu İsrail’in planlarını bozdu"
