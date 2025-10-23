23 Ekim 2025, Perşembe
Katil İsrail A Haber’i hedef aldı! Vatandaşlardan tam destek: A Haber’in milli duruşu İsrail’in planlarını bozdu
Terör devleti İsrail, Gazze’de sürdürdüğü soykırım ve işgal saldırılarının ardından şimdi de algı operasyonlarına başladı. Katliamlarını örtbas etmeye çalışan İsrail, bölgede yaşanan sivil dramı ekrana taşıyan A Haber’i hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), A Haber’in 3 Haziran tarihli “İsrail yine yardım kuyruğunu hedef aldı” başlıklı haberini alıntılayarak “Medya hikayeleri” notuyla paylaştı. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Siyonist rejimin bu manipülatif girişimini bozan A Haber ekibi, sokaklara inerek vatandaşlara mikrofon uzattı.