Trafikte yeni dönem! 1 Ocak’ta sistem sil baştan: Kötü sürücü bedel iyi sürücüye ödül

ÖRNEKLERLE YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Hasarsız bir sürücü 8. basamaktayken yeni bir araç alır ve eski aracını satmadan trafiğe çıkar. Yeni aracın sigortası ilk yıl 4. basamaktan yapılır. Ancak sürücü, bir yıl içinde eski aracını satarsa, poliçe yenilendiğinde 8. basamağa geri döner ve düşük prim öder.

Sık kazaya karıştığı için 1. basamakta bulunan bir sürücü yeni araç aldığında yine 4. basamaktan sigorta yaptırır. Ancak eski aracını sattıktan sonra poliçe yenileme döneminde 1. basamağa geri döner ve yüksek prim ödemeye devam eder.

Poliçesini vadesinden aylar önce yenileyen bir sürücü, yeni poliçe yürürlüğe girmeden kaza yaparsa, bu hasar 2026'dan itibaren bir sonraki yenilemede dikkate alınır ve basamak düşüşü yaşanır.