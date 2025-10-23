İsrail hem katliamcı hem yalancı! Soykırımcılar A Haber’i hedef aldı I A Haber'de o paylaşıma tepki: “Yalan haber, başarısız bir organizasyon”

(foto- ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"Neden sadece A Haber'i alıp da buna "yalan" deyip de altında sözde gerçekmiş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar sizce?"

Gazeteci Gaffar Yakınca: Birincisi, tavır nedeniyle hedef olan bir kurum, tamam bunu biliyoruz ama şöyle bir durum da var. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir paralellik kuruyorlar. A Haber'in bir televizyon kanalı olarak Türkiye'deki algısı da budur. Türkiye'de böyle algılanıyor. A Haber yayınlarını sevip izleyenler de bu sebeple sevip izliyor. A Haber'e iftira atan, beğenmediğini söyleyen, hepsi iftira değil, beğenmeyen de vardır öyle diyelim ben Türk vatandaşları için söylüyorum, beğenmeyen, tercih etmeyen de ben gazeteciyim. Yıllardır A Haber'de artık kadrolu yorumcu halindeyiz. Yayınlara çıkıyoruz, sayısız yayına çıktım. Gündüzleri yayınlanan bir programın sunuculuğunu yapıyorum bir özel bir turizm programının. Şunu biliyorum ben A Haber'den hoşlanmayan insanlar da var. Hoşlanmama sebepleri de şuraya dayanır: Cumhurbaşkanı Erdoğan çizgisiyle paralel bir yayın yapması. Şimdi bu bilinen bir olgu. Hani vakayı söylüyorum ben şu anda. Seven de bundan sever. Bundan dolayı çok sever. Ama paralelden kastım şu: Yani gazetecilik başka bir şeydir, yorum başka bir şey, bakın. Yani gazetecilik gerçeği olduğu gibi verme mecburiyetidir. A Haber de bunu yapıyor. Ben bunu görüyorum yani. Bu zaten görmesem bu kanal altında bu programlara çıkmam. Ben gazeteciyim ve benim mesleğimin bir dairesi var. O daireye uygun olduğunu düşünüyorum. Bunu da çok yerde tartışıyorum.

"A HABER HEM TÜRKİYENİN MÜSTESNA KURULUŞLARINDAN BİRİDİR"

Yani maalesef bir şey de var yani böyle bir, ne diyelim, hezeyan hali de var. Toplumdaki bir kesimde kışkırtılıyor. Bir sembol haline getiriliyor. Oysa haberlere baktığınızda habercilik konusunda A Haber gerçekten Türkiye'nin müstesna kuruluşlarından biridir. Dünyanın da müstesna kuruluşlarından biridir. Bu görünen bir şey. He yorumda da, yorum ben demin yorumu söylüyorum. Yorumda da siyasi olarak bir bakış açısı, bir vizyonu olan bir televizyon. Tamam bunda da ayıp yok. Her televizyonun var, buranın da var. Fakat bu, bu aynı zamanda A Haber'i İsrail nezdinde hedef haline getiriyor. Bakın şimdi şu ben şuradan başlayayım. Bu yazıları yazan, bu fotoğrafları koyan örgüt nedir? Bir basın kuruluşu mudur? Hayır değil. Bir sivil toplum kuruluşu değil.