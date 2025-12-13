Galatasaray Antalya deplasmanında liderliğini korumak istiyor! İşte muhtemel 11’ler

Fotoğraf (AA)

LİGİN EN İYİ AVERAJI GALATASARAY'DA

Galatasaray, Süper Lig'de en iyi averaja sahip takım konumunda. Oynadığı 15 maçta 32 gol atan sarı-kırmızılılar, kalesinde 11 gol gördü. +21 averajla bu alanda Fenerbahçe'nin (+18) önünde yer alan Galatasaray, Fenerbahçe ile birlikte ligin en golcü takımı olurken, Göztepe'nin ardından en az gol yiyen ikinci ekip olarak öne çıkıyor.

Fotoğraf (AA)

DEPLASMANDA BAŞARILI PERFORMANS

Galatasaray, bu sezon ligde çıktığı 7 deplasman maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK, Kayserispor, Eyüpspor, Alanyaspor ve Başakşehir'i deplasmanda mağlup etti.

Kadıköy'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, ligdeki tek yenilgisini ise Kocaelispor deplasmanında aldı. Bu 7 maçta 13 gol atan sarı-kırmızılı ekip, yalnızca 3 gol yedi.

SON İKİ DEPLASMANDA GALİBİYET YOK

Galatasaray, ligde oynadığı son iki deplasman maçında galibiyet elde edemedi. Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, ardından Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor karşısında puan kaybı yaşanması halinde, Okan Buruk yönetiminde ilk kez üst üste üç deplasman maçında galibiyet alınamamış olacak.