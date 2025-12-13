Galatasaray Antalya deplasmanında liderliğini korumak istiyor! İşte muhtemel 11'ler
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında lider Galatasaray, bu akşam deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Öte yandan muhtemel 11'ler belli oldu. İşte detaylar...
Süper Lig'de geride kalan 15 haftada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 36 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde liderlik koltuğunda bulunuyor. Antalyaspor ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 15 puan topladı ve haftaya 13. sırada girdi.
MUHTEMEL 11'LER
Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Samet, Ceesay, Paal, Safuri, Ballet, Storm, Boli
Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış, Osimhen
GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER
Sarı-kırmızılı ekipte Antalyaspor maçı öncesinde kritik eksikler dikkat çekiyor. Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ile tutuklu bulunan Metehan Baltacı da kadroda yer alamayacak.
LİGİN EN İYİ AVERAJI GALATASARAY'DA
Galatasaray, Süper Lig'de en iyi averaja sahip takım konumunda. Oynadığı 15 maçta 32 gol atan sarı-kırmızılılar, kalesinde 11 gol gördü. +21 averajla bu alanda Fenerbahçe'nin (+18) önünde yer alan Galatasaray, Fenerbahçe ile birlikte ligin en golcü takımı olurken, Göztepe'nin ardından en az gol yiyen ikinci ekip olarak öne çıkıyor.
DEPLASMANDA BAŞARILI PERFORMANS
Galatasaray, bu sezon ligde çıktığı 7 deplasman maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK, Kayserispor, Eyüpspor, Alanyaspor ve Başakşehir'i deplasmanda mağlup etti.
Kadıköy'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, ligdeki tek yenilgisini ise Kocaelispor deplasmanında aldı. Bu 7 maçta 13 gol atan sarı-kırmızılı ekip, yalnızca 3 gol yedi.
SON İKİ DEPLASMANDA GALİBİYET YOK
Galatasaray, ligde oynadığı son iki deplasman maçında galibiyet elde edemedi. Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, ardından Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor karşısında puan kaybı yaşanması halinde, Okan Buruk yönetiminde ilk kez üst üste üç deplasman maçında galibiyet alınamamış olacak.
KALESİNİ GOLE KAPATMAKTA ZORLANIYOR
Sarı-kırmızılı ekip, ligde oynadığı son 8 maçın 7'sinde kalesinde gol gördü. Sezonun ilk 7 haftasında yalnızca 2 gol yiyen Galatasaray, Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte savunmada zorlandı. Bu periyotta oynanan 8 maçta 9 gol kalesinde gören Galatasaray, sadece bir karşılaşmada gol yemeden sahadan ayrıldı.
Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:
