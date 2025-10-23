Bakan Göktaş Rojin Kabaiş'in ailesi ile bir araya geldi: Süreci yakından hassasiyetle takip ediyoruz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'yi derinden sarsan Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ailesini kabul etti. Bakan Göktaş, soruşturmanın, tüm delil ve raporlar titizlikle incelenerek yargı makamlarının tam koordinasyonunda yürütüldüğünü belirterek, "süreci en yakından, hassasiyetle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kabaiş'in vefatının herkesi derinden yaraladığını belirtti.
Rojin'in ilk günden itibaren daima yanında oldukları babası Nizamettin Kabaiş ile Bakanlıkta bir araya gelerek acılarını paylaştıklarını aktaran Göktaş, sürece dair hassasiyet ve kararlılıklarını dile getirdiklerini bildirdi.
"SÜRECİ YAKINDAN HASSASİYETLE TAKİP EDİYORUZ"
Soruşturmanın, tüm delil ve raporlar titizlikle incelenerek yargı makamlarının tam koordinasyonunda yürütüldüğünü belirten Bakan Göktaş, "Rojin kızımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve metanet diliyorum. Bakanlık olarak süreci en yakından, hassasiyetle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tesla envanter ne zaman, saat kaçta? Tarih belli oldu
- En ucuz konut kredisini hangi banka veriyor? Konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte örnek hesaplama…
- Eşinizle iletişim kurmakta zorlanıyor musunuz? Psikolog açıkladı: Sebebi bu olabilir
- 2025 İstanbul Maratonu ne zaman yapılacak? Hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte güzergah ve parkur detayları...
- 29 Ekim’de noterler açık mı, çalışıyor mu? Cumhuriyet Bayramı’nda noterler hizmet verecek mi?
- 23 Ekim A101 aktüel kataloğu satışta: Yaz kış kamp yapanlara fırsat ürünler A101’de! Portatif ocak ve termos 999 TL
- Kargolar 28-29 Ekim’de teslimat yapacak mı? Cumhuriyet Bayramı’nda kargolar çalışıyor mu, kapalı mı olacak? PTT, MNG, ARAS Kargo...
- Ramazan ne zaman başlıyor? İlk iftar hangi gün açılacak, bayrama kaç gün kaldı? 2026 Diyanet dini günler takvimi
- 11. Yargı Paketi Meclis gündeminde: Düzenlemede hangi maddeler yer alacak, af ve infaz değişikliği var mı?
- TOKİ 500 bin kiralık konut başvuruları başladı mı, son durum ne? TOKİ kiralık konut kampanyasına kimler başvurabilecek? Gözler yarında...
- Kaymakamlık/2 Sınavı BAŞVURU EKRANI | Kaymakamlık sınavına nereden, nasıl başvurulur? Ücreti ne kadar?
- ÖSYM son dakika: HMGS/2 sonuçları belli oldu mu? HMGS sonuç sorgulama nereden yapılır?