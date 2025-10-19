Sosyal medyadan Rojin Kabaiş'e hakaret etti! O şüpheli gözaltında

Şanlıurfa’da bir şahıs Van’da katledien Rojin Kabaiş hakkında sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımda bulununca kısa sürede tepki topladı. Şahıs için harekete geçildi ve gözaltına alındı. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, F.Ş. olduğu tespit edilen şüphelinin 19 Ekim 2025 tarihinde Eyyübiye ilçesinde yakalanarak adli makamların talimatı doğrultusunda ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan gözaltına alındığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 19.10.2025 15:08

Paylaş



ABONE OL

Şanlıurfa'da Van'da katledilen Rojin Kabaiş hakkında sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Edinilen bilgiye göre, bir kişinin sosyal medya hesabından Rojin Kabaiş'e yönelik hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunulduğu tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin kimliğini belirlemek için soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışma sonucu, hesabı kullanan kişinin F.Ş. olduğu belirlendi. Şüpheli, polis ekiplerince Eyyübiye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıl Van'da hayatını kaybeden Rojin Kabaiş ile ilgili sosyal medya üzerinden yapılan hakaret içerikli paylaşımlara yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar sonucunda, söz konusu paylaşımları yapan kişinin F.Ş. olduğu tespit edilmiş, şüpheli 19 Ekim 2025 tarihinde Eyyübiye ilçesinde yakalanarak adli makamların talimatı doğrultusunda 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN