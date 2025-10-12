2 erkek DNA'sı kesinleşti! Rojin'in acılı babası konuştu: Cinayet olduğu belliydi idam edilsinler

Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in vücudunun mahrem bölgelerinde 2 erkeğe ait DNA izlerinin bulunduğu Adli Tıp Kurumunun raporu ile kesinleşti.

Yurttan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, adalet mücadelesine devam ediyor.

MAHREM BÖLGELERİNDE 2 ERKEĞE AİT DNA'LAR KESİNLEŞTİ

Geçen sene bu tarihlerde üniversiteyi kazanan kızının heyecanına ortak olan baba, ölümünün acısını her geçen gün katbekat yaşıyor. Soruları cevapsız kalan baba, iki ay önce savcı ile görüşmesinde aldığı cevapla kızının katiline ulaşmanın hayaline bir adım daha yaklaştı.

ACILI BABA KONUŞTU

Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemede Rojin Kabaiş'in bedeninin mahrem bölgelerinde 2 erkeğe ait DNA izine rastlandığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, kendisinin sürekli bu olayın cinayet olduğunu söylediğini belirtti.

"EN BAŞINDAN CİNAYET OLDUĞU BELLİYDİ"

Acılı baba Kabaiş, "DNA'lar baştan beri vardı, ben sürekli bunun bir cinayet olduğunu söyledim, intihar olmadığını söyledim. Onlar da DNA'lar için belki bulaş olabilir açıklamasında bulundular. Aradan zaman geçti defalarca ben Van'a gidip geldim avukatlarımız ile beraber. Savcılığa gittik hep sorduk Rojin'e ne oldu diye ama hiç cevap alamadık. Bu iki erkeğe ait DNA kimlerdir, katil onlardır dedik, onlar bana bulaş olabileceğini söyledi. 1 senedir dosyaya gizlilik bırakmışsınız. En sonunda dün Van ve Diyarbakır Barosu çalışma yapıp açıklama da gerçekleştirdiler. İki erkeğe ait DNA olduğu ortaya çıktı, bulaş değil artık bellidir, cinayeti işleyen kişiler o 2 kişidir. Katillerin izi var ama tutuklu yoktur" dedi.

"KATİLLER BULUNSUN BUNU RİCA EDİYORUM"

Van ziyaretlerinde savcının kendileri ile açık açık konuştuğuna vurgu yapan baba Kabaiş, "Biz en son Van'a giderken savcı bize açık açık söyledi, dedi ki sizin soruların cevabı İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelmiyor. Oradan gelir gelmez direkt Ankara'ya gittim. Adalet Bakanlığından suç duyurusunda bulundum Adli Tıp Kurumu hakkında. Hepsini not ettiler. Sonra büyük yürüyüşler oldu ve bu sonuç geldi. Avukatlar açıklama yaptılar, Rojin'in vücudunun hangi bölgesinde DNA bulunduğuna ilişkin tespit edildiğine ilişkin. Katiller bulunsun bunu rica ediyorum. Bu kız üniversitede kayboldu, yok oldu, katlettiler neden hiç kimse açıklama yapmıyor. " dedi ve şöyle devam etti:

"BANA KALIRSA BEN İKİ KİŞİNİN İDAM EDİLMESİNİ İSTERİM"

"Onlar sürekli intihardan bahsettiler. Psikolojim alt üst oldu, zor durumdayım, konuşamıyorum, boğazıma düğümler giriyor. Bu genç kızdan ne istediler, neden intihara meyilli konuştular. Gerekmeyen şeyler araştırılıyordu. Fakir bir aile olduğum için mi bu konu bir sene sonra ortaya çıktı, benim kızıma ne oldu diye sürekli soru soruyorum cevap yok. Diyarbakır Barosu ve Van Barosu bizi yalnız bırakmadılar. Büyük yürüyüşler oldu, bunların sayesinde sorunun cevabı gönderildi. İnşallah katiller bulunsun, onlar da en ağır ceza neyse ona çektirsinler. Bana kalırsa ben iki kişinin idam edilmesini isterim başka Rojin'ler gitmesin. Biz kızımızı üniversiteye gönderiyoruz, katlediliyor. Bunu rica ediyorum bir an önce katiller bulunsun biz de biraz nefes alacağız."