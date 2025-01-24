Rojin’e ne oldu? Baba Nizamettin Kabaiş’ten çarpıcı açıklama: Kızımı darbedip göle bıraktılar | 2 erkek DNA’sı kime ait?

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni göl kıyısında bulunan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölümü Türkiye'yi derinden sarstı. Kızının intihar etmediğini belirten baba Nizamettin Kabaiş, ahaber.com.tr editörü Sevgi Canpolat'a özel açıklamalarda bulundu. Aylardır adalet arayışını sürdüren acılı baba kızının sırtında darp izlerinin olduğunu belirterek 'Kızımın intihar ettiğini düşünmüyorum. Suyun içinde bu olsaydı mutlaka bulunacaktı. Demek ki kızımı darpettiler sonra gidip Molla Kasım'a bıraktılar. ' dedi. Soruşturmaya ikinci bir savcı daha atanmasına ilişkin ise acılı baba Kabaiş, 'Rojin okumak istiyordu neden bırakmadılar. Kim sebep olduysa devletten rica ediyorum bunu ortaya çıkarsınlar. 4 aydır benim acım hala aynı ilk günkü gibi. İkinci savcı da atandı, aramalar iyice yapılacak. İfadelerimiz tekrar alındı. Bu konu beni çok memnun etti.' şeklinde konuştu. Üniversite yurduna ilişkin ise baba Kabaiş, 'Büyük sebep birinci sırada yurttur. Çünkü kızıma sahip çıkmadı.' ifadelerini kullandı. Peki Rojin'in üzerinde çıkan 2 erkek DNA'sı kime ait? Dosyadaki kısıtlılık kararı ne zaman kaldırılacak? İşte detaylar...

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