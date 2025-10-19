Rojin Kabaiş soruşturmasında olayı aydınlatana 4 milyon lira para ödülü

Ferit Kaya'nın açıklamaları ise şöyle;
"Böyle bir talebimiz olmuştu. Biz de bunu deklare etmiştik kamuoyunun huzurunda, bir gün de sizlerin huzurunda tekrar deklare ediyoruz. Maalesef Rojin Kabaiş kardeşimiz 21 yaşındaydı, hayatının baharında öldürüldü veya öldü diyelim. Şimdi bugün ben Van'daydım. Gerçekten içim çok burkuldu. Gittim, olay yerine bizzat gittim, köyüne katledildiği köye gittim, üniversiteye gittim, Eğitim Fakültesi'ne gittim, bizzat gezdim, gördüm. Rojin umutları olan, geleceği olan, geleceğin yarının geleceklerindeki öğretmenlerine yol verebilecek bir karakterdi. Maalesef olmadı. Rojin ve Narin'lerin ülkemizdeki sır perdesi ölümleri maalesef devam ediyor.