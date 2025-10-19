Yaşam

Rojin Kabaiş soruşturmasında olayı aydınlatana 4 milyon lira para ödülü

Van'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Van Gölü'nde bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili soruşturmada iki farklı erkeğe ait DNA örneklerinin tespit edilmesi üzerine soruşturma cinayete ihtimaline çevrildi. Soruşturmada Rojin'in not defterinde çıkan isim üzerinde soruşturma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kadar uzanırken Erzurum'da Kabaiş ailesine yakın iş insanı Ferit Kaya ise soruşturmayı aydınlatacak bilgi ya da belge sunacak kişiye 4 milyon TL ödül vereceğini açıkladı. A Haber muhabiri Yüksel Akalan Rojin Kabaiş cinayetine yönelik son bilgileri aktarırken para ödülü veren Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya ile röportaj gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz yıl Van'da kaldığı öğrenci yurdundan çıktıktan sonra kendisinden haber alınmayan 21 yaşındaki genç kız Rojin Kabaş'in 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Rojin Kabaiş'in acılı babası kızının göl kenarında bulunan cansız bedeninin ardından Rojin'in intihar etmediğini ve cinayete kurban gittiğini belirterek "Kızımın katillerini bulun" ifadelerini kullandı.

2 FARKLI ERKEĞE AİT DNA ORTAYA ÇIKTI

Rojin Kabaiş soruşturması kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi tarafından hazırlanan ve 10 Ekim'de dosyaya giren raporda Kabaiş'in göğüs ve vajina iç kısmında iki farklı erkeğe ait DNA örneğinin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine soruşturma derinleştirilmişti. Rojin'in intihar değil cinsel istismar nedeniyle öldürülmesi üzerine durulurken, genç kızın cep telefonu, e-posta yazışmaları ve not defterinde bulunan 1 isim ile soruşturma devam ediyor.

ROJİN'İN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNDE SIR PERDESİ ARALANIYOR
KABAİŞ SORUŞTURMASI KKTC'YE UZANDI


Rojin Kabaiş soruşturmasına ilişkin savcılık tarafından not defterinde yazan ismin Rojin'in erkek arkadaşı olabileceği üzerinde bulunarak şahısın KKTC'de olduğu belirlendi. Savcılık talimatıyla ifadesi alınan KKTC'deki erkek öğrencinin Rojin ile sevgili olmadıkları ve ölümüyle ilgisinin bulunmadığı ileri sürdü. Bu şahsın ifadesinin ardından DNA örneğinin alındığı ve sonuçların henüz çıkmadığı belirtildi.

ROJİN'İN TELEFONU PORTEKİZ'E GÖNDERİLECEK

Olayın aydınlatılması için kritik öneme sahip olan Rojin'in göl kıyısında bulunan cep telefonu, şifresinin kırılamaması nedeniyle incelenmek üzere Portekiz'e gönderilecek. Telefonda kaybolmasının ardından kimlerle görüştüğü, varsa bıraktığı mesaj veya video kayıtları soruşturmanın seyrini değiştirebilir.

ROJİN KABAİŞ SORUŞTURMASINDA SON DURUM NE?

A Haber muhabiri Yüksel Akalan, Rojin Kabaiş soruşturmasına ilişkin son gelişmeleri paylaşırken, yaşanan cinayete ilişkin olayı aydınlatacak bilgi verene 4 milyon TL ödül vereceğini açıklayan iş insanı Ferit Kaya'ya mikrofon uzattı.

Yüksel Akalan'ın açıklamalarından satır başları...

21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin'in ölümüne ilişkin yapılan soruşturmayı yakından takip ettiğini biliyoruz. Tabii bu soruşturma çok yönlü bir şekilde devam ediyor. Ve elde edilen yeni bilgi ve belgelerle de aslında soruşturma derinleşiyor da diyebiliriz. Öyle ki geçtiğimiz günlerde 21 yaşındaki Rojin Kabeş'in cansız bedeninde iki farklı bölgede iki farklı erkek DNA profili tespit edilmişti ve ardından incelemeler de devam ediyor. Ve bugün ise yine Rojin Kabaiş'in bir not defterine ulaşıldı ve not defterindeki bilgi ve belgelere ulaşıldığını belirtelim. Rojin Kabaiş'in not defterinde bir isim tespit edildi ve aynı zamanda birkaç şifre bulunuyordu. Bu isim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir öğrenci olduğu tespit edildi ve ekipler tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ifadesi alındı. Bu şahıs ifadesinde Rojin'i tanıdığını ancak ölümüne ilişkin herhangi bir bilgisinin olmadığını belirtti. Aynı zamanda yine bu kişinin de DNA testi alındı. Şu an itibarıyla henüz DNA testinin sonuçları da açıklanmadı.

Tabii birkaç şifre de bulunuyordu Rojin Kabaiş'in not defterinde ve bu şifrelerle birlikte de e-posta adresine girildi. Ve o noktada yapmış olduğu araştırmalar da incelendi. Aynı zamanda yine Rojin Kabaiş'in telefonundaki incelemeler de devam ediyor. Tabii telefonundaki şifrelerin kırılması da oldukça hassas bir şekilde yapılması gerekiyor. Çünkü şifreler kırılırken herhangi bir bilgi belge ya da bulgunun silinmemesi gerekiyor. Bunun için de Rojin Kabaiş'in telefonu Portekiz'e gönderilecek. Tabii aslında telefonunun şifrelerinin kırılması da soruşturmadaki o sır perdesini de aralayabilir, oldukça önemli bir gelişme olduğunu belirtelim.

ROJİN CİNAYETİNİ AYDINLATANA 4 MİLYON LİRA ÖDÜL

Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya, Rojin'in şüpheli ölümüne ilişkin olayı aydınlatacak herhangi bir bilgi, belge sunan kişiye 4 milyon lira ödül vereceğini açıkladı.

ROJİN KABAİŞ CİNAYETİNİ AYDINLATANA 4 MİLYON LİRA ÖDÜL
Ferit Kaya'nın açıklamaları ise şöyle;

"Böyle bir talebimiz olmuştu. Biz de bunu deklare etmiştik kamuoyunun huzurunda, bir gün de sizlerin huzurunda tekrar deklare ediyoruz. Maalesef Rojin Kabaiş kardeşimiz 21 yaşındaydı, hayatının baharında öldürüldü veya öldü diyelim. Şimdi bugün ben Van'daydım. Gerçekten içim çok burkuldu. Gittim, olay yerine bizzat gittim, köyüne katledildiği köye gittim, üniversiteye gittim, Eğitim Fakültesi'ne gittim, bizzat gezdim, gördüm. Rojin umutları olan, geleceği olan, geleceğin yarının geleceklerindeki öğretmenlerine yol verebilecek bir karakterdi. Maalesef olmadı. Rojin ve Narin'lerin ülkemizdeki sır perdesi ölümleri maalesef devam ediyor.

Bu olayların bir an önce çözülmesi için devletimizin var gücüyle çalıştığını biliyoruz. Adalet Bakanlığımızın da çalıştığını biliyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi her gün farklı bir delil ortaya çıkıyor ve bu delillerin ışık tuttuğu olay inşallah çözülecektir. Ben de duyarlı bir vatandaş olarak bu olaya çok kayıtsız kalamadım. Benim yapabileceklerim bundan ibaretti. Bunu da yaparken kesinlikle soruşturmaya katkıda bulunmak amacıyla yaptık. Bizim şov yapma ya da reklam yapma lüksümüz yok. Böyle bir niyetimiz de yok çünkü biz insanız. Bu tür acılara duyarlı insanlarız ki yarın bizim başımıza da gelebilir. Ama maalesef sonucunun hüsranla bitmesi bizi üzüyor."

"BU OLAYLA İLGİLİ BİLGİSİ OLANLAR BİZE ULAŞSIN"

"Dediğiniz gibi iki tane farklı DNA örneğinin çıkması daha vahim bir olay. Bir yıl geçmesine rağmen kardeşimizin yeniden bu olayların gündeme gelmesi içimizi acıtıyor. Bugün biraz önce yayın öncesi Nizamettin amcamla da görüştüm. Aileyle sık sık görüşüyorsunuz. Sık sık görüşüyorum kendisiyle. Zaten Rojin'in ölümünden bir ay sonra ben tanışmıştım kendisiyle. Ayda 5-6 defa telefon görüşmesi yapıyorum. Kendisini çok sevdiğimizi de buradan tekrar beyan etmek istiyorum. Tekrardan bütün ülkemizin huzurunda başı sağ olsun. Çok iyi bir insan. İnşallah katilleri bulunur, failleri bulunur. Ülkece biz de rahat bir nefes almış oluruz. Bir daha da böyle olayların, böyle vahim olayların yaşanmaması için tek temennimiz budur. İnşallah duyarlı vatandaşlarımızın bu olayla ilgili bilgisi olanların bizlere ulaşmasını istiyoruz. Kolluk kuvvetlerimize ulaşmasını istiyoruz. Telefonlarımız açık. Çok güzel tepkiler alıyoruz bu konuyla ilgili sizlerin vasıtasıyla. Güzel destekler de alıyoruz. "