Rojin Kabaiş soruşturmasında olayı aydınlatana 4 milyon lira para ödülü

21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin'in ölümüne ilişkin yapılan soruşturmayı yakından takip ettiğini biliyoruz. Tabii bu soruşturma çok yönlü bir şekilde devam ediyor. Ve elde edilen yeni bilgi ve belgelerle de aslında soruşturma derinleşiyor da diyebiliriz. Öyle ki geçtiğimiz günlerde 21 yaşındaki Rojin Kabeş'in cansız bedeninde iki farklı bölgede iki farklı erkek DNA profili tespit edilmişti ve ardından incelemeler de devam ediyor. Ve bugün ise yine Rojin Kabaiş'in bir not defterine ulaşıldı ve not defterindeki bilgi ve belgelere ulaşıldığını belirtelim. Rojin Kabaiş'in not defterinde bir isim tespit edildi ve aynı zamanda birkaç şifre bulunuyordu. Bu isim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir öğrenci olduğu tespit edildi ve ekipler tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ifadesi alındı. Bu şahıs ifadesinde Rojin'i tanıdığını ancak ölümüne ilişkin herhangi bir bilgisinin olmadığını belirtti. Aynı zamanda yine bu kişinin de DNA testi alındı. Şu an itibarıyla henüz DNA testinin sonuçları da açıklanmadı.