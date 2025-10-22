500 bin sosyal konut projesi yolda! Detayları Başkan Erdoğan cuma günü açıklayacak

Yeni proje 81 ilde uygun koşullarda konuta erişim sunacak (AA)

İLK KEZ KİRALIK SOSYAL KONUTLAR

Projeyle bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun koşullarla konuta erişimi sağlanacak.

KİMLER FAYDALANACAK?

Aynı proje kapsamında İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. Piyasa rayiç bedelinin yarısına kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.

Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konutun inşa edileceği projede, şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere kontenjan ayrılması planlanıyor.