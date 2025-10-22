500 bin sosyal konut projesi yolda! Detayları Başkan Erdoğan cuma günü açıklayacak
Türkiye genelinde inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesinin detayları cuma günü açıklanacak. Törende bazı ailelere anahtar teslimi yapılacak, yeni konutların büyüklükleri, ödeme koşulları ve yararlanma kriterleri açıklanacak. Projede ilk kez kiralık sosyal konutlar da yer alacak. İstanbul’daki fahiş kira artışlarını dengelemek amacıyla, TOKİ tarafından piyasa değerinin yarısına kiraya verilecek daireler üretilecek.
Türkiye'nin her şehrinde inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesinin detayları cuma günü açıklanacak.
BAŞKAN ERDOĞAN KATILACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasının beklendiği törende, 2022'de başlatılan "İlk Evim Projesi" kapsamında sosyal konutların inşa edildiği Başakşehir ilçesinin Kayabaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.
Bakan Murat Kurum'un da katılacağı törene, tüm illerin milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri davet edildi.
YENİ SOSYAL KONUTLARIN AYRINTILARI AÇIKLANACAK
Törende, İlk Evim Projesi kapsamında konutları tamamlanan ailelere anahtar teslimi yapılacak. Yeni yapılacak 500 bin sosyal konut projesinin örnek dairelerinin de bulunduğu bölgedeki törende, inşa edilecek evlerin büyüklüklerine, ödeme durumuna ve kimlerin faydalanacağına yönelik ayrıntılar açıklanacak.
İLK KEZ KİRALIK SOSYAL KONUTLAR
Projeyle bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun koşullarla konuta erişimi sağlanacak.
KİMLER FAYDALANACAK?
Aynı proje kapsamında İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. Piyasa rayiç bedelinin yarısına kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.
Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konutun inşa edileceği projede, şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere kontenjan ayrılması planlanıyor.
