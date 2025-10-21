TOKİ 500 bin sosyal konut hamlesi başlıyor! Detayları Başkan Erdoğan açıklayacak | Başvuru şartları neler?
Türkiye tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü Başakşehir'de düzenlenecek törende projenin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşacak. Törende ayrıca, yapılacak konutlara ilişkin örnek daireler de tanıtılacak. Peki başvurular nasıl yapılacak? Ödeme koşulları nasıl? İşte detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.10.2025 06:19
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 07:12