Viral Galeri Viral Tıkla TOKİ 500 bin sosyal konut hamlesi başlıyor! Detayları Başkan Erdoğan açıklayacak | Başvuru şartları neler?

Türkiye tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü Başakşehir'de düzenlenecek törende projenin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşacak. Törende ayrıca, yapılacak konutlara ilişkin örnek daireler de tanıtılacak. Peki başvurular nasıl yapılacak? Ödeme koşulları nasıl? İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.10.2025 06:19 Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 07:12
Yüzyılın Konut Projesi için geri sayım başladı. 81 ili kapsayacak olan dev inşa seferberliği Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ eliyle 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek.

81 İLDE 500 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK!

Bu sayede bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun maliyetlerle konuta ulaşımı sağlanacak. Ayrıca TOKİ bu kampanya kapsamında İstanbul'da ilk kez kiralık konut projesini hayata geçirecek.

Projeye ait tüm detaylar Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Ekim Cuma günü Başakşehir Kayaşehir'de yapılacak büyük lansmanda açıklanacak.

GENÇLERE KONTENJAN
Sabah Gazetesi'nden Seda Tabak'ın haberine göre Yüzyılın konut projesinde, şehit yakını ve gaziler, emekliler, gençler, en az üç çocuğu olan aileler ve engelliler için özel kontenjan ayrılacak.

Konutlar ağırlıklı olarak 2+1 ve bazı 3+1 dairelerden oluşacak, yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade ile satışa sunulacak. Metrekare fiyatları ve ödemeler maliyet artışlarına göre güncellenecek.

SON DAKİKA