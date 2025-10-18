18 Ekim 2025, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri Sezgin Baran Korkmaz’a kara para soruşturmasında yeni detay! Bodrum'da otele böyle çöktüler

Sezgin Baran Korkmaz’a kara para soruşturmasında yeni detay! Bodrum'da otele böyle çöktüler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.10.2025 07:10
ABONE OL
Sezgin Baran Korkmaz’a kara para soruşturmasında yeni detay! Bodrum’da otele böyle çöktüler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Sezgin Baran Korkmaz’ın da bulunduğu 7 kişi hakkında kara para aklama iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, SBK Holding ve UNICO Sigorta’nın Bodrum Torba’da bulunan 75 bin metrekarelik turizm arazisinin “üst hakkı”nı devralarak yaklaşık 35 milyon avro tutarında haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi. Olay, Ufuk Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2019 sonunda yaşadığı mali sıkıntılar sonrasında, Sezgin Baran Korkmaz'dan 25 milyon euro'luk yüksek faizli borç almasıyla başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında başlatılan soruşturma sürüyor.

SEZGİN BARAN KORKMAZ'A KARA PARA SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. SBK Holding ve UNICO Sigorta'nın, Bodrum Torba'daki 75 bin metrekarelik turizm arazisi üzerindeki "üst hakkı"nı devralarak 35 milyon euro'luk haksız kazanç sağladıkları iddia edildi.

Sezgin Baran KorkmazSezgin Baran Korkmaz

Olay, Ufuk Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2019 sonunda yaşadığı mali sıkıntılar sonrasında, Sezgin Baran Korkmaz'dan 25 milyon euro'luk yüksek faizli borç almasıyla başladı. Bu borç karşılığında arazi teminat gösterildi.

Sezgin Baran Korkmaz’a kara para soruşturmasında yeni detay! Bodrum’da otele böyle çöktüler

Sabah'ın haberine göre UNICO Sigorta'nın verdiği borç kısa sürede iki katına çıkarıldı. Belgelerde, hem 35 milyon euro nakit ödeme talep edildiği, hem de bir otelin "üst kullanım hakkı" üzerinden ek 35 milyon euro'luk taahhüt alındığı ifade edildi.

Sezgin Baran Korkmaz’a kara para soruşturmasında yeni detay! Bodrum’da otele böyle çöktüler

Böylece toplamda 60 milyon euro'luk geri dönüş hedeflendi. Soruşturma belgelerinde, 10 milyon euro tutarında 4 çekin "geri ödeme görünümü" yaratmak amacıyla düzenlendiği, fakat fiili ödeme yapılmadığı, bu durumun tefecilik suçunu gizlemeye yönelik olduğu belirtildi.

İddialara göre UNICO Sigorta, elde ettiği üst hakkını sırasıyla Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş., Free Petrol Ürün Paz. Tic. Ltd. Şti., META Solution GmbH (Avustralya) ve WL Hospitality Inc. (ABD) adlı şirketlere devretti. Bu devirlerin Ufuk Turizm'in bilgisi dışında gerçekleştiği öne sürüldü.

Sezgin Baran Korkmaz’a kara para soruşturmasında yeni detay! Bodrum’da otele böyle çöktüler

UNICO Sigorta'nın sigortacılık mevzuatına aykırı olarak turizm ve gayrimenkul faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle SEDDK'ya şikâyette bulunuldu. Mağdur şirket, taşınmazın devrinin engellenmesi ve mülkiyetin korunması için kayyum atanmasını talep etti.

Soruşturma kapsamında Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, UNICO Sigorta yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi için gözaltı kararı verildi. 5 kişi gözaltına alındı. TMSF, otel ve ilgili şirketlere kayyum olarak atandı.

İstanbul’da kara para soruşturmasıİstanbul’da kara para soruşturması İSTANBUL'DA KARA PARA SORUŞTURMASI

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör