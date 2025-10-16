İstanbul’da kara para soruşturması! Sezgin Baran Korkmaz’a gözaltı kararı 5 şüpheli yakalandı | Bodrum Otel İşletmeleri’ne el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma başlatıldı.

(Foto: AA)

ŞİRKETLERE BORÇLANDIRDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin'in Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. A.Ş.'yi acze düşmesinden yararlanarak 2019 yılı ve devamında yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları tespit edildi.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. A.Ş.'nin üst hakkını elinde bulundurduğu Bodrum Torba mevkiinde bulunan The Plaza Bodrum otelin de üst hakkını devraldıkları belirlendi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'tefecilik', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde şüphelilerden Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe ve Şaban Kayıkçı yakalanarak gözaltına alındı.

SEZGİN BARAN KORKMAZ VE ALPAN KESKİN HAKKINDA DA GÖZALTI KARARI

Öte yandan Sezgin Baran Korkmaz ve Alpan Keskin hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

OTELE EL KONULDU

Şüphelilerin, şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla Bodrum'daki The Plaza Bodrum otelin de üst hakkını devraldıkları ve Cihan Ekşioğlu ile Şaban Kayıkçı'nın oteli birlikte işlettikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında, Kayıkçı'nın yetkilisi olduğu Bodrum'daki The Plaza Bodrum Otel ile Bodrum Otel İşletmeleri AŞ'de bulunan şirket ortaklık payına el konuldu. Ayrıca, sulh ceza hakimliğince, Bodrum Otel İşletmeleri AŞ'ye TMSF kayyum olarak atandı.