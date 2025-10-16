MSB’den flaş açıklamalar: SDG’nin Suriye’deki durumu, Gazze’ye görev gücü, İngiltere’den C-130J uçağı tedariği...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, "Memnuniyetle karşıladığımız Gazze'deki ateşkes anlaşmasının bölgede kalıcı barışın tesis edilmesi yönünde atılmış önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Bu gelişmenin, kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir barışın kapısını aralayacak bir başlangıç olmasını ve nihayetinde iki devletli çözüm hedefine katkı sağlamasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Bakanlığın tüm birlik ve kurumlarının bölgesel, küresel güvenlik ile istikrara önemli katkılar sunmaya devam ettiğini belirtti.