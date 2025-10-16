Dünyayı "nadir element" savaşları mı bekliyor? Uzmanlar A Haber'de deşifre etti: Bu madene sahip olan medeniyetin ötesine geçecek!

Çelik ve petrol savaşları geride kaldı, dünya şimdi yepyeni ve çok daha stratejik bir rekabetin eşiğinde, 'Nadir Toprak Elementleri Savaşı'. Savunma sanayiinden uzay teknolojisine, elektrikli otomobillerden cep telefonlarına kadar geleceğin tüm kritik teknolojilerinin ham maddesi olan bu stratejik madenler, ülkelerin kaderini yeniden çizmeye hazırlanıyor. Türkiye'nin Eskişehir'de bulduğu 694 milyon tonluk dev rezerv bu denklemde ne anlama geliyor? Stratejist Eray Güçlüer, Akademisyen Doç. Dr. Cüneyt Küsmez ve Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, A Haber'e özel olarak bu tarihi keşfin perde arkasını ve geleceğin savaşlarını deşifre etti.

KÖMÜR VE ÇELİKTEN NADİR ELEMENTLERE: GELECEĞİN GÜCÜ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Akademisyen Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, konunun stratejik önemini tarihsel bir perspektifle ele alarak sözlerine başladı. Geçmişte kömür ve çeliğe sahip olanların endüstriyel gücü elinde tuttuğunu, sonrasında petrolün Ortadoğu'nun kaderini çizdiğini hatırlatan Küsmez, yeni dönemin kodlarının artık "nadir toprak elementleri" olduğunu vurgulayarak, "Tabii bu teknik olarak jeolojinin temel hususlarından bir tanesi. Biz meseleye sadece bulunduğumuz disiplin içerisinde ancak stratejik bakabiliriz. Mesela I. ve II. Dünya Harbi'nin savunma esasları üzerinden baktığınızda bir tarafta çelik var, bir tarafta kömür var. Artık dünyamızda böyle bir endüstriden bahsetmiyoruz. Geldiğimiz noktada artık bir nükleer enerji parametresi üzerinden okuyoruz ve bunu destekleyen bir nadir elementler kavramı çıktı ortaya." dedi