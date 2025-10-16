17 Ekim 2025, Cuma

Tarihi keşfin şifrelerini A Haber deşifre etti! Uzman isim ilk kez açıkladı: 17 elementin 17'si de Türkiye'de var!

Tarihi keşfin şifrelerini A Haber deşifre etti! Uzman isim ilk kez açıkladı: 17 elementin 17'si de Türkiye'de var!

Giriş: 16.10.2025 23:31
Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 694 milyon tonluk dev nadir toprak elementi rezervinin, Türkiye'yi küresel bir güç yapacak bilinmeyen bir detayı daha ortaya çıktı. A Haber'e konuşan Askeri Stratejist Eray Güçlüer, bugüne kadar kamuoyunun bilmediği o stratejik gerçeği ilk kez açıklayarak, "Bazı ülkelerde 17 nadir elementin sadece birkaçı var ama Türkiye'nin şansı ne? 17'nin 17'si de bizde var" ifadelerini kullandı. Uzmanlar, bu tarihi keşfin "petrol ve çelik savaşları" dönemini bitirip yeni bir "element savaşları" çağı başlattığını vurguluyor. Akademisyen Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, tarihten dersler çıkararak "Bu madene sahip ülkeler medeniyetin ötesine geçecekler" tespitinde bulunurken, Türkiye'nin artık sadece hammadde satıcısı değil, teknoloji üreten bir oyuncu olarak masada olduğunu belirtti. Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu ise, II. Dünya Savaşı'nda Batılı istihbaratların Türkiye'nin kromunu nasıl takip ettiğini hatırlatarak, "Şimdi aynısını Çin yapıyor" sözleriyle küresel rekabetin boyutlarını gözler önüne serdi. Geleceğin teknolojisinin, KAAN'ın radarlarının, elektrikli otomobillerin motorlarının ve savunma sanayiinin gücünün bu topraklardan çıkacağını belirten uzmanlar, Türkiye'nin bu milli hamlesinin küresel dengeleri yeniden şekillendireceği konusunda hemfikir.
