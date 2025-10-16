Nadir toprak elementleri A Haber stüdyosunda! Savunma, sağlık, uzay ve TOGG'un gücü bu elementlerden gelecek: Türkiye teknoloji ortaklığıyla kazan-kazan istiyor!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'de 694 milyon tonluk dev bir rezervin keşfedildiğini müjdelediği "Nadir Toprak Elementleri", Türkiye'nin küresel güç olma yolundaki en büyük kozu olacak. Merve Özkan'ın moderatörlüğündeki A Haber yayınına konuk olan Enerji Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın, bu stratejik madenlerin sırrını deşifre etti. Geleceğin teknolojisini şekillendiren, savunmadan sağlığa, uzaydan TOGG'a kadar her alanda kullanılan bu elementlerin Türkiye için ne anlama geldiğini anlatan Yalçın, "Öyle bir stratejik öneme sahip ki sizin ileride paranız olsa bile bunları size vermeyebilirler, satmayabilirler!" dedi. Türkiye'nin sadece rezerv zengini olmakla kalmayıp, işleme teknolojisinde de dünyada ilk beşe girmeyi hedeflediğini vurgulayan Yalçın, Ankara'nın artık oyun kurucu rolünü bu alanda da perçinleyeceğini belirtti. Bu tarihi hamle, Türkiye'nin enerji ve teknolojide dışa bağımlılığını bitirecek en önemli adımlardan biri olarak tarihe geçecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'de 694 milyon tonluk dev bir rezervin keşfedildiğini müjdelediği "Nadir Toprak Elementleri" Türkiye'nin ve dünyanın gündemine oturdu. Geleceğin teknolojisini şekillendirecek, savunma sanayiinden sağlığa, enerjiden uzay teknolojilerine kadar yüzlerce alanda kullanılan bu stratejik madenler, Türkiye'yi küresel bir güç yapma potansiyeli taşıyor. Peki nedir bu elementler, Türkiye için stratejik önemi ne ve nasıl işlenecek? Merak edilen tüm bu soruları, Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Enerji Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın, A Haber'e özel olarak yanıtladı.
NADİR ELEMENTLER TÜRKİYE'YE NE KAZANDIRACAK?
Enerji Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın, Türkiye'nin sadece Eskişehir'de değil, Isparta'dan Malatya'ya, Aydın'dan Konya'ya kadar birçok bölgede nadir toprak elementi rezervine sahip olduğunu belirtti.
Bu durumun Türkiye'ye emsalsiz bir stratejik üstünlük sağladığını vurgulayan Yalçın, bu elementlerin önemini, "İsminden de anlaşılacağı gibi nadir bulunan elementler bunlar. Aslında geleceğin teknolojisini şekillendiren elementler olarak da adlandırılıyor. Bir de uluslararası rekabette üstünlük sağlayabilmek için bir stratejik avantaj olarak sağlanıyor. Çünkü öyle bir stratejik öneme sahip ki sizin ileride paranız olsa bile bunları size vermeyebilirler, satmayabilirler. Bu bakımdan Türkiye çok önemli bir stratejik üstünlüğe sahip." sözleri ile anlattı.
İŞTE BEYLİKOVA'DA BULUNAN NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ!
A Haber stüdyosuna getirilen nadir toprak elementi örnekleri üzerinden bilgi veren Prof. Dr. Yalçın, bu madenlerin çıkarıldıktan sonra işlenmesinin ne kadar kritik olduğunu açıkladı. Türkiye'nin bu konuda da büyük bir atılım içinde olduğunu belirten Yalçın, Başkan Erdoğan'ın "Beşinci ülke biz olacağız" sözünün altını çizerek, "Bunlarda aslında tenör dediğimiz bir kavram var. Yani çıkarttığınız diyelim ki 100 gram bir malzeme çıkarttıysanız, ancak 1 gramını siz o nadir toprak elementi olarak alıyorsunuz."
"Ama o da yetmiyor çünkü bunun içerisinde belki 40 farklı diğer element de var. İşte rafineri dediğimiz bu. Bu teknoloji şu anda dört ülkede bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Beşinci ülke biz olacağız' dedi. Bu yüzden bu açıklama oldukça önemliydi." dedi.
SAVUNMADAN SAĞLIĞA, UZAYDAN TOGG'A HER YERDE O VAR!
Prof. Dr. Şenay Yalçın, nadir toprak elementlerinin kullanım alanlarının 200'den fazla olduğunu ve Türkiye'nin milli projeleri için de hayati önem taşıdığını belirtti. Özellikle Türkiye'nin gururu TOGG'da bu elementlerin ne kadar kritik bir rol oynadığını ifade etti. Yalçın, "200'den fazla alanda kullanılıyor. Elektrikli araç endüstrisinde, uzay endüstrisinde, nükleer teknolojide, sağlık alanında, savunma sanayinde kullanılıyor."
"Türkiye, elektrikli araçla üretim tercih etti TOGG'la. Ama onun hem batarya sistemlerinde hem de elektrik motorlarında kalıcı mıknatıs özelliği bakımından çok önemli. Türkiye, her alanda özgün teknolojiler ve kendisinin yerli ve milli imkanlarıyla üretim yapabilecek bir enerji mimarisi kurmak istiyor." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SOLOTÜRK GÖSTERİ TAKVİMİ: Kayseri SOLOTÜRK uçuş gösterisi ne zaman, saat kaçta, nerede?
- Optik illüzyon testi: 7103’ü kısa sürede görenler IQ seviyesini ortaya koyuyor
- Annelerin sırrı çözüldü! Gözlerinizi yakmadan soğan doğramanın şaşırtan yöntemi
- İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? Başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- Sinsi tehlike! Bilim insanları uyardı: Duş başlıkları klozetten daha kirli olabilir mi?
- Askeri hastaneler yeniden açılacak mı, resmi duyuru geldi mi? Bakanlık kaynakları ve Bahçeli'den peş peşe açıklama
- İZBAN’a zam geldi: Tam, öğrenci bilet ne kadar oldu? Yeni tarife ne zaman geçerli olacak?
- Usta Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Arif Erkin Güzelbeyoğlu hangi projelerde yer aldı?
- Nar lekesi tarihe karışıyor! Kimyasal yok, iz yok: Tek kaşıkla tertemiz oluyor
- Emlak Konut Yeni Yuvam ödeme planı | 2+1 ve 1+1 dairelerde aylık taksitler kaç TL’den başlıyor?
- Geceleri nasıl uyuduğunuz gündüz kim olduğunuzu belirliyor! Yeni araştırma 5 farklı uyku profilini açıkladı
- Instagram çöktü mü, ne oldu? Son dakika Instagram keşfet akış yenilenmeme sorunu nedir, nasıl düzelir?