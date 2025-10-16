5G ihalesinde büyük gün! Türkiye’nin kablosuz veri hızını 10 kat artıracak
Türkiye’nin kablosuz veri hızını 10 kat artıracak 5G halesinde büyük gün geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 5G teknolojisi için yapılacak ihalenin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Binası'nda saat 10.30'da gerçekleştirileceğini bildirdi. Bu kapsamda üç büyük operatörün en iyi hizmeti verebilmek için frekans yarışına gireceği ihalede teklifler 2.1 milyar dolardan başlayacak.
Türkiye 2016 yılından bu yana kullandığı kablosuz veri iletimi hizmeti sağlayan 4.5G'yi, 2026'da bırakmaya ve 5G ile 10 kat daha hızlı internete geçmeye hazırlanıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün yapılacak 5G ilahesi hakkında açıklamalar yaptı. Uraloğlu, sonucu merakla beklenen ihalenin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Binası'nda saat 10.30'da gerçekleştirileceğini söyledi. Bakan, bir yıl içinde bütün Türkiye'yi kapsayacak 5G'nin Nisan 2026'dan itibarıyla hizmete gireceğini ifade etti.
2G VE 3G SÖZLEŞMELERİ UZAYACAK
Uraloğlu, ihale hakkında şunları söyledi: "700 MHz ve 3,5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle, 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. İşletmecilerimiz de ihaleye ayrı ayrı girecek ve kendi stratejilerine göre en uygun ve en fazla frekans bandını almak için yarışacak." Uraloğlu, 2029'da biten 2G ve 3G sözleşmelerini 5G ihalesiyle birlikte otomatik olarak uzatacaklarını da sözlerine ekledi.
"2.1 MİLYAR DOLARIN ALTINDA BEKLEMİYORUZ"
Bakan Uraloğlu, "Doğru argümanlarla, hem kamunun hakkının korunması hem de bu işte olan operatörlerin hakkının korunması için, daha fazla nasıl hizmet verebiliriz, kamuya katkı nasıl sağlayabiliriz, diye çalışıldı. Kapsama süreci, tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde bir yıl, belki birazcık fazla olacak. Çünkü sahada ciddi miktarda donanımın yerleştirilmesi, değiştirilmesi süreci gerçekleşecek. Bakanlık olarak hizmetin en iyi kalitede, en yaygın şekilde olması bizim için birinci öncelik. 5G ihalesinden kamuya alacağımız pay 2 milyar 125 milyon dolar olacak, bu bizim başlangıcımız. Onun altında bedel beklemiyoruz, onun üstünde olacak. Üç operatörümüz var, orada yiğitliklerini göreceğiz. Ona göre rakamı sizlerle beraber takip edeceğiz" bilgisini verdi.
YÜZDE 60 YERLİ VE MİLLİ
5G teknolojisinin, sadece günlük hayatı değil, iş yapış biçimlerini de değiştireceğini belirten Uraloğlu, "2G, 3G ve 4,5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. Yeni dönemle mobil internet hızlarında 4,5G'ye kıyasla 10 kata varan artış deneyimlenebilecek. 5G altyapısında yerlilik ve millilik teşvik edildi. Yüzde 60'a varan yerli ürün, yüzde 30'a kadar milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak hem de yerli üretimi teşvik edeceğiz" diye konuştu.
22 MİLYON CEP TELEFONU 5G'YE UYUMLU
Bakan Uraloğlu, 5G'nin, nüfusun yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya gibi illerde kullanılmaya başlanacağını ve ilk sinyallerin buralardan alınacağını söyledi. 6G sürecinin de başladığını belirten Uraloğlu, yaklaşık 85 milyon abonenin 22 milyonunun 5G'ye uyumlu olduğunu kaydetti.
