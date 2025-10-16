16 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları 5G Yetkilendirme İhalesi
5G Yetkilendirme İhalesi

5G Yetkilendirme İhalesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.10.2025 11:00
5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesine yönelik teklif dosyaları, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, TTMobil İletişim Hizmetleri AŞ (Türk Telekom) ve Vodafone Telekomünikasyon AŞ temsilcileri tarafından İhale Komisyonuna teslim edildi. Bu kapsamda, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone temsilcileri, teklif dosyalarını ihale komisyonuna teslim etti. Bu kapsamda İhalenin ardından tahsis edilecek frekanslardan 1 Nisan 2026'dan itibaren yeni teknolojiyle hizmet sunumuna başlanabilecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
5G Yetkilendirme İhalesi
5G Yetkilendirme İhalesi
5G Yetkilendirme İhalesi
İlim Yayma Cemiyeti’nin 77. yıl buluşması
İlim Yayma Cemiyeti'nin 77. yıl buluşması
Bir gecede 3 bin 200 palamut avladılar
Bir gecede 3 bin 200 palamut avladılar
Sakarya’da sis etkili oldu
Sakarya'da sis etkili oldu
Dehşet anları kamerada! Okul müdürünü...
Dehşet anları kamerada! Okul müdürünü...
Ağrı Dağı eşsiz manzarasıyla hayran bırakıyor
Ağrı Dağı eşsiz manzarasıyla hayran bırakıyor
Sosyal medya yeni dönem! 18 yaşa kilit
Sosyal medya yeni dönem! 18 yaşa kilit
Akran zorbalığı çığ gibi büyüyor!
Akran zorbalığı çığ gibi büyüyor!
Anne kedinin nöbeti duygulandırdı
Anne kedinin nöbeti duygulandırdı
Cadde ortasında silahlı çatışma!
Cadde ortasında silahlı çatışma!
Şafak operasyonu: 173 şahıs yakalandı
Şafak operasyonu: 173 şahıs yakalandı
Ölüm köprüsü: Çürük demirler, dökük betonlar!
Ölüm köprüsü: Çürük demirler, dökük betonlar!
Daha Fazla Video Göster