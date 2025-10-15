5G ile neler değişecek? Bakan Abdulkadir Uraloğlu müjdeyi verdi: Kampanya olursa destekleriz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ile yüzde 30 enerji tasarrufu olacağını söyledi. (A Haber arşiv)

"YÜZDE 30 DAHA FAZLA ENERJİ TASARRUFU"

4.5G'ye göre yüzde 30 daha enerji tasarrufu olacağını söylüyorum.

CEP TELEFONLARININ 5G İLE UYUMU HAKKINDA

Aşağı yukarı 85 milyon telefon kullanımı abonemiz var. Bunların 22 milyonu yani yüzde 26'sı. 4 telefondan bir tanesi şu anda 5G ile uyumlu telefon.

SİM kart noktasında 4.5G kullananlar uyumlu. 2 ve 3 G kullananlar, 2G sadece ses iletimi noktasında mesaj iletimi noktasında yeteneğe sahip onlar kullanamayacaklar. Kullanmak isterlerse hem telefonu hem SİM kartı değiştirmesi gerekecek.