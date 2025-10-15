15 Ekim 2025, Çarşamba
Haberler Ekonomi Haberleri 5G ile neler değişecek? Bakan Abdulkadir Uraloğlu müjdeyi verdi: Kampanya olursa destekleriz

5G ile neler değişecek? Bakan Abdulkadir Uraloğlu müjdeyi verdi: Kampanya olursa destekleriz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2025 10:51 Güncelleme: 15.10.2025 11:02
ABONE OL
5G ile neler değişecek? Bakan Abdulkadir Uraloğlu müjdeyi verdi: Kampanya olursa destekleriz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G'ye geçiş süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, 5G ile gelecek yenilikleri anlatırken; 4.5G'ye göre yüzde 30 daha fazla enerji tasarrufu sağlanacağını söyledi. 5G'ye geçiş sırasında eski cihazlar için kampanya olursa destek vereceklerini de açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, canlı yayında 5G teknolojisine geçiş sürecine ilişkin soruları yanıtladı.

5G İLE 10 KAT HIZ! İŞTE DETAYLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"4.5G'de aşağı yukarı yüzde 45'lik yerlilik oranı öngörmüştük, şu andaki rakamımız yüzde 52. Onun üzerine geçmiş olduk. 5G'de de yüzde 60 öngörüyoruz.

5G ile internet 10 kat daha hızlı olacak. (A Haber arşiv)5G ile internet 10 kat daha hızlı olacak. (A Haber arşiv)

5G İLE NE GİBİ YENİLİKLER GELECEK?
Günlük kullanımlarda siz sadece bir cep telefonu iletişimi kullanıyorsanız video seyretme vs. Burada bir 10 kat hızımız olacak elbette. Bizim esas hedefimiz makineler arasındaki haberleşmeyi sağlamak, görüntü aktarma hızlarını daha hızlı yapabilmek. Bir ameliyat operasyonunu uzaktan yapabilmek, anlık olarak onu öğrencilerine yansıtabilmesini sağlamak. Biraz daha bizim alanımıza gelirsek akıllı ulaşım sistemlerini bütün ülkede hayata geçirmek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ile yüzde 30 enerji tasarrufu olacağını söyledi. (A Haber arşiv)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ile yüzde 30 enerji tasarrufu olacağını söyledi. (A Haber arşiv)

"YÜZDE 30 DAHA FAZLA ENERJİ TASARRUFU"
4.5G'ye göre yüzde 30 daha enerji tasarrufu olacağını söylüyorum.

CEP TELEFONLARININ 5G İLE UYUMU HAKKINDA
Aşağı yukarı 85 milyon telefon kullanımı abonemiz var. Bunların 22 milyonu yani yüzde 26'sı. 4 telefondan bir tanesi şu anda 5G ile uyumlu telefon.

SİM kart noktasında 4.5G kullananlar uyumlu. 2 ve 3 G kullananlar, 2G sadece ses iletimi noktasında mesaj iletimi noktasında yeteneğe sahip onlar kullanamayacaklar. Kullanmak isterlerse hem telefonu hem SİM kartı değiştirmesi gerekecek.

Bakan Uraloğlu, eski cihazların yenilenmesinde kampanya olursa destek vereceklerini söyledi. (A Haber arşiv)Bakan Uraloğlu, eski cihazların yenilenmesinde kampanya olursa destek vereceklerini söyledi. (A Haber arşiv)

CİHAZLARINI YENİLEMEK İSTEYENLER İÇİN BİR KAMPANYA ÖNGÖRÜLÜYOR MU?
Mutlaka olacaktır, elbette biz de bunu destekleyeceğiz.

SİBER GÜVENLİKTE ALINACAK EK TEDBİRLER VAR MI?
BTK'da USOM var. Bu merkezimiz halihazırda bütün sistemi 7/24 denetliyoruz. 17 milyon IP adresini sürekli kontrol ediyoruz. Büyük küçük saldırıların önüne geçmiş oluyoruz. Hız olunca risk elbette artıyor. Türkiye bu anlamda Avrupa'da rol model ülkelerden bir tanesi. Biz bu işi iyi yapıyoruz.

6G'DE SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
Dünyada başlatıldı. Biz de dünyayı takip edeceğiz. Yerli üreticilere 5G noktasında yüzde 60 olan yerlilik şartı getirdik. Bu onların ekonomik olarak da gelişmesini sağlayacak. 6G sürecini 5G'de olduğu gibi maddi ve manevi olarak desteklemeye devam edeceğiz. İlk uğraşlar ülkemizde de başladı diyebilirim."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
5G ile neler değişecek? Bakan Abdulkadir Uraloğlu müjdeyi verdi: Kampanya olursa destekleriz 5G ile neler değişecek? Bakan Abdulkadir Uraloğlu müjdeyi verdi: Kampanya olursa destekleriz 5G ile neler değişecek? Bakan Abdulkadir Uraloğlu müjdeyi verdi: Kampanya olursa destekleriz
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör