Bakan Uraloğlu detayları açıkladı! 5G ile 10 kat hız gelecek
Bakan Uraloğlu detayları açıkladı! 5G ile 10 kat hız gelecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2025 10:39
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, canlı yayında 5G teknolojisine geçiş sürecine ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Uraloğlu, “Günlük kullanımlarda siz sadece bir cep telefonu iletişimi kullanıyorsanız video seyretme vs. Burada bir 10 kat hızımız olacak elbette. Bizim esas hedefimiz makineler arasındaki haberleşmeyi sağlamak, görüntü aktarma hızlarını daha hızlı yapabilmek. 4.5G’ye göre yüzde 30 daha enerji tasarrufu olacağını söylüyorum.” dedi.
