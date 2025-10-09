Külliye'de kritik temas! Başkan Erdoğan IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti | Görüşmenin şifreleri A Haber'de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Görüşmede, terörle mücadeleden bölgedeki son gelişmelere, Suriye'den Irak'la imzalanan "Kalkınma Yolu" mutabakatına kadar birçok stratejik konunun ele alındığı öne sürüldü. Öte yandan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, zirvenin şifrelerini ve önemini Ankara'dan aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
DETAYLAR A HABER'DE
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, terörle mücadeleden bölgedeki son gelişmelere, Suriye'den Irak'la imzalanan "Kalkınma Yolu" mutabakatına kadar birçok stratejik konunun ele alındığı öne sürüldü. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, zirvenin şifrelerini ve önemini Ankara'dan aktardı.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE ÇOK FARKLI BİR YOLA GİRİLDİ"
A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, Başkan Erdoğan-Barzani görüşmesinin, Türkiye'nin terörle mücadelede girdiği yeni evre açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Hacıalioğlu, sürecin, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çıkışıyla başladığını ve İmralı'dan gelen çağrıyla yeni bir boyut kazandığını şöyle hatırlattı: "Oldukça önemli bir görüşme çünkü terörsüz Türkiye sürecinde artık çok farklı bir yola ve evreye girilmiş durumda. Tüm bu konuların enine boyuna görüşülmesi, değerlendirilmesi beklenmekte. Geçtiğimiz yıl MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yapmış olduğu açıklamayla birlikte süreç başlamıştı. Akabinde İmralı'dan bir çağrı gelmişti terörist başından. Daha sonra ise bilindiği üzere silahlar yakılmıştı."
MECLİS'TEKİ KOMİSYON ÇALIŞMALARI VE SAHAYA YANSIMALARI MASADA
Hacıalioğlu, görüşmede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan "Terörsüz Türkiye" komisyonunun çalışmalarının da gündeme geldiğini belirtti. Komisyonun yıl sonuna kadar raporunu tamamlayarak gerekli yasal düzenlemeleri Meclis'e sunmasının beklendiğini belirterek "Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan bir komisyon vardı. Bu komisyon çalışmalarını devam ettiriyor halihazırda ve aslında yıl sonuna kadar da komisyon çalışmalarının tamamlanması ve gerekli yasal düzenlemelerin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesi bekleniyor. Tüm bu konuları bir potada eritmiş olduğumuzda aslında bugün Neçirvan Barzani'nin burada olması oldukça önemli." ifadelerine yer verdi.
"KALKINMA YOLU" VE BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ VURGUSU
Görüşmenin bir diğer önemli başlığının ise Türkiye ile Irak arasında imzalanan ve bölgenin kaderini değiştirecek olan "Kalkınma Yolu Projesi" olduğunu aktaran Mert Hacıalioğlu, bu projenin bölgenin istikrarı için hayati önem taşıdığını söyleyerek, "Türkiye'nin Irak hükümetiyle yapmış olduğu bir mutabakat vardı. Bu mutabakat, bölgenin kalkınması, bölgede bir kalkınma yolunun oluşturulması hususunda oldukça önemli başlıkları içermekteydi. İşte tüm bu detayların görüşülmesi, ele alınması bekleniyor." dedi.
