Külliye’de kritik temas! Başkan Erdoğan IKBY Başkanı Barzani’yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Görüşmede, terörle mücadeleden bölgedeki son gelişmelere, Suriye'den Irak'la imzalanan "Kalkınma Yolu" mutabakatına kadar birçok stratejik konunun ele alındığı öne sürüldü. Öte yandan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, zirvenin şifrelerini ve önemini Ankara'dan aktardı.

