09 Ekim 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Külliye'de kritik temas! Başkan Erdoğan IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Görüşmede, terörle mücadeleden bölgedeki son gelişmelere, Suriye'den Irak'la imzalanan "Kalkınma Yolu" mutabakatına kadar birçok stratejik konunun ele alındığı öne sürüldü. Öte yandan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, zirvenin şifrelerini ve önemini Ankara'dan aktardı.