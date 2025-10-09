09 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Külliye'de kritik temas! Başkan Erdoğan IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti
Külliye’de kritik temas! Başkan Erdoğan IKBY Başkanı Barzani’yi kabul etti

Külliye'de kritik temas! Başkan Erdoğan IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.10.2025 17:10
Güncelleme:09.10.2025 17:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Görüşmede, terörle mücadeleden bölgedeki son gelişmelere, Suriye'den Irak'la imzalanan "Kalkınma Yolu" mutabakatına kadar birçok stratejik konunun ele alındığı öne sürüldü. Öte yandan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, zirvenin şifrelerini ve önemini Ankara'dan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Külliye’de kritik temas! Başkan Erdoğan IKBY Başkanı Barzani’yi kabul etti
Başkan Erdoğan IKBY Başkanı Barzani’yi kabul etti
Başkan Erdoğan IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti
Sumud Filosu’ndan dönen Türk doktor yaşadıklarını anlattı!
Sumud Filosu’ndan dönen Türk doktor yaşadıklarını anlattı!
AR-GE’ye ayırdığımız kaynak 17 milyar dolara ulaştı
"AR-GE’ye ayırdığımız kaynak 17 milyar dolara ulaştı"
Türkiye’nin görev gücünde olması ne anlama geliyor?
Türkiye’nin görev gücünde olması ne anlama geliyor?
Yeni akademik yıl! Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar
Yeni akademik yıl! Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar
Gazze’de ateşkes anlaşması! Bölgeyi neler bekliyor?
Gazze’de ateşkes anlaşması! Bölgeyi neler bekliyor?
Apartman dairesindeki yangın korkuttu
Apartman dairesindeki yangın korkuttu
Gazze için görev gücünde yer alacağız
"Gazze için görev gücünde yer alacağız "
Netanyahu için kırılma anı yaşanabilir!
"Netanyahu için kırılma anı yaşanabilir!"
Gazze’de bombalar duracak mı?
Gazze'de bombalar duracak mı?
Dışişleri: Anlaşmanın tam uygulanmasını bekliyoruz
Dışişleri: Anlaşmanın tam uygulanmasını bekliyoruz
Gazze’de ateşkes için kritik 72 saat!
Gazze'de ateşkes için kritik 72 saat!
Daha Fazla Video Göster