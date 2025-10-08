Barzani'den PKK uyarısı: Kürtlere zarar verecek oyunlar oynuyor | "Türkiye ile çok dostane ilişkilerimiz var"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, "Türkiye ile çok dostane ilişkilerimiz var. Bu ilişkiler, diğer ülkelerle olan ilişkilerimizden farklı bir düzeye sahip. Hem ekonomik hem de siyasi düzeyde güçlü bir iş birliği yürütüyoruz ve bu bağları koruyacağız" dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil'de düzenlenen Ortadoğu Forumu (MERI) kapsamında katıldığı panelde açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE İLE GÜÇLÜ BAĞLARIMIZI KORUYACAĞIZ"

Türkiye ile ilişkilerin hem ekonomik hem de siyasi açıdan çok özel bir konumda olduğunu belirten Barzani, "IKBY bu ilişkiyi korumaya ve güçlendirmeye devam edecektir. Türkiye ile çok dostane ilişkilerimiz var. Bu ilişkiler, diğer ülkelerle olan ilişkilerimizden farklı bir düzeye sahip. Hem ekonomik hem de siyasi düzeyde güçlü bir iş birliği yürütüyoruz ve bu bağları koruyacağız" ifadelerini kullandı.

PKK UYARISI

Terör örgütü PKK'ya değinen Barzani, terör örgütünün Kürtlere zarar verecek oyunlar oynadığını belirterek uyarıda bulundu.

ABD ile ilişkilere değinen Barzani, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini IKBY için bir fırsat olarak değerlendirdiklerini belirterek, "ABD ile iyi ilişkilerimiz var. Başkan Trump'ın bölgeye yönelik istikrar ve fırsat odaklı politikalarını destekliyoruz. ABD, zor dönemlerimizde yanımızda oldu. Özellikle DEAŞ'a karşı mücadelede Peşmerge güçlerine büyük destek sağladı. Bu nedenle Trump yönetimi bizim için önemli bir fırsattır" dedi.

"İRAN İÇİN BİR TEHDİT DEĞİLİZ"

Barzani, "İran komşu bir ülkedir ve onunla uzun bir sınır hattımız var. İlişkilerimizin bozulmasını asla istemeyiz. Biz İran için bir tehdit değiliz ve hiçbir komşu ülkeye karşı düşmanlık politikası yürütmüyoruz. Amacımız bölgede barış sürecinin bir parçası olmak, krizlerin değil" ifadelerini kullandı.

Barzani, geçtiğimiz yıl İran'a yaptığı ziyaretten sonra ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığını ve IKBY ile İran arasındaki ticaret hacminin 11 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Barzani, son dönemde IKBY'de faaliyet gösteren petrol şirketlerini hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırılarına tepki göstererek, "Irak bu durumdan ne kazandı? Petrol sahalarının ve Erbil Havalimanı'nın hedef alınması kime fayda sağladı?" dedi. Barzani, ayrıca Irak'taki asıl tehdidin ekim göstericilerinden değil, devlet otoritesi dışında silah bulunduran gruplardan geldiğini vurguladı.