Dışişleri Bakanı Fidan IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

09 Ekim 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 09.10.2025 13:57
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, IKBY Başkanı Barzani ile Ankara'da görüştüğü belirtildi.

