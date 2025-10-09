Dışişleri Bakanı Fidan IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, IKBY Başkanı Barzani ile Ankara'da görüştüğü belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN