İşgalci İsrail'den Özgürlük Filosu'na uluslararası sularda saldırı! A Haber'de çarpıcı yorum
Son dakika haberine göre İşgalci İsrail donanması, Gazze'ye gitmek üzere yola çıkan Özgürlük Koalisyonu Filosu'na ait bir gemiye uluslararası sularda saldırı düzenledi. İsrail'in filoda bulunan 3 gemiyi alıkoyduğu öğrenildi. Gemideki Türk Aktivist Kasım Aktağ da yaptığı canlı bağlantıda İsrail güçlerinin saldırısını anlattı. A Haber canlı yayınına bağlanan Terör ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş, İsrail'in düzenlediği saldırıyı değerlendirdi.
İsrail donanması unsurları, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yolda olan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemileri uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı.
Filonun yaptığı canlı yayınlarda İsrail ordusunun "durulmaması halinde gemilere müdahale edeceği" anonsları duyuldu.
Yayında, anonslar sonrası gemilerdeki katılımcıların önceden belirlenen acil durum protokollerine göre can yeleklerini giyerek oturmuş halde beklediği görüldü.
Filodaki gemilerin etrafının İsrail donanmasına ait hücumbotlarla sarıldığı görülen canlı yayında, gemilerdeki katılımcıların telefonlarını denize attıkları görüntüler de ekranlara yansıdı.
Filonun amiral gemisi durumundaki Vicdan'dan yapılan canlı yayında, filo sözcülerinden Kasım Aktağ, "Gemiler etrafımızı sardı, askerler gemiye çıkmak için yanaşıyor, bizleri asla unutmayın, gündemde tutun, birlik beraberliğimizi koruyalım." dedi.
Anonslardan sonra canlı yayın kesilirken, İsrail askerleri gemilere çıkmaya başladı ve çok sayıda tekneyle irtibat koptu.
Filonun basın bilgilendirme grubundan yapılan açıklamada, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı. Gemiyle iletişimimiz koptu." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, İsrail unsurlarının Gazze'den yaklaşık 120 deniz mili uzaklıkta filoya saldırdığı aktarıldı.
BOTLARLA ABLUKAYA ALDILAR
Gemide bulunan Türk aktivist Kasım Aktağ canlı yayında yaşananları aktardı. Aktağ, "İşgalci İsrail'in baskınına uğruyoruz şu anda. Şu an için gazetecilerin ve doktorların oluşturduğu aktivistler can yeleklerini giyerek İsrail güçlerinin bota binmesini bekliyor. Şu anda arka tarafta 3 tane botun geldiğini ben görebiliyorum. Birazdan gemiye biniş gerçekleşecek. Sadece botlarla değil uçaklar da var. Artık çok yaklaşıyorlar. Bizim de yerimize oturmamız gerekiyor. Bizleri asla unutmayın, gündemde tutmaya devam edin. Eğer birlik ve beraberliği sağlayıp hareket planı oluşturmazsak İsrail istediği şekilde davranmaya devam edecektir." dedi.
GEMİDEKİ GÜVENLİK KAMERALARINI HEDEF ALDILAR
Gemiye saldırı düzenleyen işgalci İsrail güçleri ilk olarak gemideki güvenlik kameralarını hedef aldılar. Dünyaya anbean gemide yaşananları canlı olarak aktaran güvenlik kameralarını ellerindeki silahlarla kırmaya çalışan İsrail askerleri, yaptıkları barbarlıkların kamuoyuna yansımasını engelleme çabası içerisine girişti.
A HABER CANLI YAYININDA ÇARPICI TESPİT: DEVLET GİBİ DEĞİL KORSAN GİBİ DAVRANIYOR
A Haber canlı yayınına bağlanan Terör ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş, İsrail'in uluslararası sularda gemiye yaptığı saldırıyı "Korsanlık" olarak değerlendirdi. Keleş, "Doğrusu sürpriz oldu dersem yalan olur. İsrail'den her türlü kötülük beklenir mi, beklenir. Bu dördüncü oldu. Mavi Marmara ile birlikte beşinci filoya saldırı gerçekleşti. İsrail'in devlet gibi değil bir korsan gibi davrandığını söylememiz lazım. İnsanlar Akdeniz'in karanlık sularında bir umut için yola çıkmışlardı. Ama İsrail bunu da çok gördü. Gerçekten İsrail'in mücadele ettiği, kastettiği sadece Gazzeliler değil. Bütün insanlığa karşı böyle bir düşmanlığı var. Yine en son 9 gemiydi. Onlar da Gazze'ye umut taşırken, İsrail'in saldırısına maruz kaldılar ve içindekiler de kaçırıldı." dedi.
"İSRAİL'İN KALMAYAN İTİBARINI TAMAMEN YERİN DİBİNE SOKMAKTA"
Keleş, İsrail'in dünyada herhangi bir itibarı kalmadığının altını çizerken şunları söyledi: "Muhtemelen yine aynı uygulamayı yapacak İsrail. O tekneler el koyacak, onları bağlayıp Aşdod limanına çekip oradan da hapishaneye ve deport edilip gönderilecek. Ancak şurası bir gerçek; mermeri delen suyun gücü değil devamlılığıdır. Arka arkaya gelen her filo İsrail'in direncini de kırmakta, İsrail'in dünyada kalmamış olan itibarını tamamen yerin dibine sokmaktadır. Dünya insanlığı bunu kabullenmiyor, kabul etmeyecek de. İsrail bu kötülüğünü devam ettirecek bundan şüphemiz yok. Fakat bu ilelebet süremez bir noktada bitecek."
"İSRAİL KENDİSİNİ İNSANLIĞIN EFENDİSİ SANIYOR"
İsrail'in kendisini diğer tüm insanlığın efendisi, insanlığı da kendisinin kölesi sandığına vurgu yapan Keleş, "İsrail'in bu davranışını bir örnek üzerinden anlatırsam tam yerinde olur. İsrail'in davranışı normal bir insan davranışı değil. Gözaltına alınıp hapishaneye götürülen aktivistlere de yapılan normal bir insan ya da devlet davranışı değil. Normalde şu olması lazım; bir kere İsrail'in o teknelere ve içinde gelen aktivistlere karşı uluslararası olarak hiçbir şekilde müdahale etme hakkı yoktur. O tekneler hiçbir şekilde İsrail karasularına gitmiyor. O teknelerin amacı çıktıkları limandan Gazze karasularına ulaşıp oradan da Gazzelilere yardım yetiştirmek. İsrail'i aslında hiçbir şey ilgilendirmiyor. İsrail karasuları diyoruz zaman zaman ama yok öyle bir şey bu insanlar Gazze karasularına gidiyor. İsrail bunu yapıyorsa bu davranışı sergileyenlere karşı yatan düşmanlığın arka planında şöyle bir şey var, İsrail kendisini bu dünyadaki insanların efendisi zannediyor. Efendilerin de köleleri var. Diğer dünya insanlığı İsrail'in köleleri gibi. Yamuk bakış açısı böyle. Ne zaman İsrail'in bu yaptıklarına karşı söz söyleyen, duruş sergileyen varsa o kölelerin efendilerine isyanı gibi algılanıyor. Durum bu. Dolayısıyla onların isyan şeklindeki her hareketine karşı çok büyük bir öfkeyle ve aşağılama ile yaklaşıyor. Şu aktivistlere yaptıkları normal bir davranış değildir." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hava Durumu SON DAKİKA | Sel, su baskını ve fırtına... Meteoroloji’den yeni uyarı haritası: 35 ilde sarı, Antalya’da turuncu alarm!
- Huzur mu zehir mi? Kokulu mumların korkunç sırrı ortaya çıktı!
- MİLLİ MAÇ TAKVİMİ | Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Süper Kupa ne zaman? Eşleşmeler belli oldu mu, nasıl olacak?
- Steam çöktü mü, neden girilemiyor? Sorun düzeldi mi? 7 Ekim Steam erişim sorunu
- “10 bin adım” efsanesi tarih oluyor! Uzmanlar açıkladı: Sağlık için kaç adım yeterli?
- A101 AKTÜEL KATALOG 9 EKİM: A101 indirimlerinde neler var? Benzinli motosiklet, yoğurma makinesi, ankastre set…
- 8 EKİM İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ | 9 saat sürecek! Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak?
- Diyetisyenlerin gizli kahramanı! Uzmanlar o gıdayı işaret etti: Yağ yakıyor…
- Bu burçlar kalabalıkta bile yalnız hissediyor! Duygusal derinliğin bedelini onlar ödüyor
- Etkisi düşündüğünüzden daha fazla! Sadece ruhu değil, bedeni de tüketiyor
- 2025 KASIM İNDİRİMİ TARİHİ: Kasım indirimleri ne zaman, kaç gün sürecek?