İşgalci İsrail’den Özgürlük Filosu’na uluslararası sularda saldırı! A Haber’de çarpıcı yorum

İşgalci İsrail güçleri gemiye biner binmez canlı yayın yapan güvenlik kameralarını hedef aldı. (A Haber arşiv)

GEMİDEKİ GÜVENLİK KAMERALARINI HEDEF ALDILAR

Gemiye saldırı düzenleyen işgalci İsrail güçleri ilk olarak gemideki güvenlik kameralarını hedef aldılar. Dünyaya anbean gemide yaşananları canlı olarak aktaran güvenlik kameralarını ellerindeki silahlarla kırmaya çalışan İsrail askerleri, yaptıkları barbarlıkların kamuoyuna yansımasını engelleme çabası içerisine girişti.

A HABER CANLI YAYININDA ÇARPICI TESPİT: DEVLET GİBİ DEĞİL KORSAN GİBİ DAVRANIYOR

A Haber canlı yayınına bağlanan Terör ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş, İsrail'in uluslararası sularda gemiye yaptığı saldırıyı "Korsanlık" olarak değerlendirdi. Keleş, "Doğrusu sürpriz oldu dersem yalan olur. İsrail'den her türlü kötülük beklenir mi, beklenir. Bu dördüncü oldu. Mavi Marmara ile birlikte beşinci filoya saldırı gerçekleşti. İsrail'in devlet gibi değil bir korsan gibi davrandığını söylememiz lazım. İnsanlar Akdeniz'in karanlık sularında bir umut için yola çıkmışlardı. Ama İsrail bunu da çok gördü. Gerçekten İsrail'in mücadele ettiği, kastettiği sadece Gazzeliler değil. Bütün insanlığa karşı böyle bir düşmanlığı var. Yine en son 9 gemiydi. Onlar da Gazze'ye umut taşırken, İsrail'in saldırısına maruz kaldılar ve içindekiler de kaçırıldı." dedi.

"İSRAİL'İN KALMAYAN İTİBARINI TAMAMEN YERİN DİBİNE SOKMAKTA"

Keleş, İsrail'in dünyada herhangi bir itibarı kalmadığının altını çizerken şunları söyledi: "Muhtemelen yine aynı uygulamayı yapacak İsrail. O tekneler el koyacak, onları bağlayıp Aşdod limanına çekip oradan da hapishaneye ve deport edilip gönderilecek. Ancak şurası bir gerçek; mermeri delen suyun gücü değil devamlılığıdır. Arka arkaya gelen her filo İsrail'in direncini de kırmakta, İsrail'in dünyada kalmamış olan itibarını tamamen yerin dibine sokmaktadır. Dünya insanlığı bunu kabullenmiyor, kabul etmeyecek de. İsrail bu kötülüğünü devam ettirecek bundan şüphemiz yok. Fakat bu ilelebet süremez bir noktada bitecek."