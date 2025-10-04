A Haber Gazze yolundaki son filoda! Türk aktivist konuştu: “Korkmuyoruz Gazze’ye ulaşmak istiyoruz”

(foto- ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"GÜNDE İKİ KERE TATBİKAT YAPIYORUZ"

Filo yola çıkmadan önce iki günlük bir eğitim süreci vardı. Bu iki günlük eğitim sürecinde ciddi bir aslında barış eğitimi diyebileceğimiz bir eğitim verildi. Yani müdahale esnasında nasıl davranmamız gerektiğiyle ilgili. Gemi yola çıktığı andan itibaren de biz her gün en az iki kez bu tatbikatları gerçekleştiriyoruz. Olası durumlarla alakalı, neler yaşanacağıyla alakalı birçok senaryo çizildi. O senaryolara karşı da neler yapılacağıyla ilgili önlemleri aldık. Onlarla alakalı tatbikatlarımız aslında devam ediyor. Bugünkü gördüğünüz o yelekleri giyme esnasında da tatbikatla alakalıydı. Dün mesela Sumut'la alakalı yani dün müydü, önceki gün müydü, gemideki insan biraz günleri karıştırabilir, kusura bakmayın. Sumut'un ilk haberi geldiği andan itibaren biz burada toplandık, alanda toplandık, toplanma alanımızda. Tabii ilk başta önce üzüldük Sumut'a yapılan müdahaleden dolayı. Fakat sonra Sumut'ta birkaç geminin o Filistin, Gazze sınırına yaklaştığını, girdiğini, ablukayı deldiğini görünce inanılmaz mutlu olduk ve umut doldu içimiz açıkçası. Ve o an toplantı esnasında şöyle bir karar aldık biz, yani ortak karar, altını çizmek istiyorum bunu. Ortak karar şuydu: Oradaki aktivistlere ne olursa olsun, Siyonist İsrail onlara ne yaparsa yapsın, biz yolumuza devam edeceğiz.

Yani aslında gemi bizim ülkemize ait bir gemi. Fakat şu an FFS'i dediğimiz Küresel Özgürlük Filosu'nun kullandığı bir gemi. Mürettebatın içinde Türkler var. Biz dört aktivist varız. Üç milletvekilimiz bu arada burada, Özgürlük Filosu'nun içinde. Şu alan mesela şurası basın mensuplarının genellikle çalışmalarını yaptığı yer. Hatta az önce burada bir canlı bağlantı gerçekleştirildi. Gazze'deki basın mensuplarıyla ve oradaki Sumut Filosu'nun avukatlarıyla oranın durumuyla alakalı bilgi alındı.