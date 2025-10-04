A Haber Gazze yolundaki son filoda! Türk aktivist konuştu: “Korkmuyoruz Gazze’ye ulaşmak istiyoruz”
Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Sumud’dan sonra ikinci Uluslararası Özgürlük Filosu da denize açıldı. İtalya’dan başlayan yolculuğa ilişkin filodan bilgi veren Türk Aktivist Emre Atiş, A Haber canlı yayınına bağlanarak morallerinin yüksek olduğunu söyledi. Katil İsrail işgal güçleri tarafından saldırıya uğrayan Sumud Filosuna ilişkin de konuşan Atiş, yollarından asla dönmeyeceklerini bununla, “Ne yaparsa yapsınlar, biz yolumuza devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.
Katil İsrail işgal güçleri tarafından saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu aktivistleri yasa dışı şekilde alıkonuldu. Tüm filoda bulunan gemilere Siyonist ordu tarafından el konulurken ikinci Uluslararası Özgürlük Filosu rotasını Gazze'ye çevirdi. Filoda bulunan gemide son gelişmeleri aktaran Türk aktivist, önemli açıklamalarda bulundu.
"SU, GIDA VE İLAÇ TAŞIYORUZ"
Türk aktivist Emre Atiş, İtalya'dan yola çıktıklarını belirterek Girit'ten de geçtiklerini söyledi. Atiş, açık sularda devam ettiklerini bildirerek şunları söyledi:
Biz dört gün önce İtalya'dan yola çıktık. Şu an halihazırda dün itibarıyla Girit'i geçtik. Artık Akdeniz'in açık sularında devam ediyoruz. Bugün saat 4.30-5.00 gibi de önden çıkan filodaki gemilere yetiştik. Şu an tam bir filo olarak ve bu filonun lider gemisi Vicdan Gemisi ile birlikte yolumuza inşallah devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz gemi hem Sumut gemisini düşündüğümüz, Sumut Filosu'nu düşündüğümüzde hem de Özgürlük Filosu'nu düşündüğümüzde gemiler arasında en büyük olan gemi. Toplamda yüze yakın şu an Vicdan Gemisi'nde aktivist var. Bu aktivistlerin çoğunu yine doktorlar ve sağlık çalışanları ve basın mensupları oluşturuyor. Yani iki temel amaçla biz aslında yol yürüyoruz. Birincisi, taşıdığımız insani yardım malzemelerine baktığımızda çoğunluğunu yine ilaç oluşturuyor. Ve biz bu ilaçları doktorlarla beraber inşallah Gazze'ye ulaştırma gibi bir hedefimiz var. Yine tabii gıda yardımı da yine var. Geminin büyük bölümüne yine gıda yardımını da topladık. Aynı zamanda basın mensupları var dünyanın çeşitli yerlerinden ve bu basın mensupları da hem bu yolculuğu hem de Gazze'deki dramı dünyaya tekrar duyurmak için, daha sağlam duyurmak için bizle beraber yol alıyorlar. Yaklaşık 390 ya da 400 mil gibi bir mesafemiz kaldı inşallah Gazze'ye. Morallerimiz yüksek.
"GÜNDE İKİ KERE TATBİKAT YAPIYORUZ"
Filo yola çıkmadan önce iki günlük bir eğitim süreci vardı. Bu iki günlük eğitim sürecinde ciddi bir aslında barış eğitimi diyebileceğimiz bir eğitim verildi. Yani müdahale esnasında nasıl davranmamız gerektiğiyle ilgili. Gemi yola çıktığı andan itibaren de biz her gün en az iki kez bu tatbikatları gerçekleştiriyoruz. Olası durumlarla alakalı, neler yaşanacağıyla alakalı birçok senaryo çizildi. O senaryolara karşı da neler yapılacağıyla ilgili önlemleri aldık. Onlarla alakalı tatbikatlarımız aslında devam ediyor. Bugünkü gördüğünüz o yelekleri giyme esnasında da tatbikatla alakalıydı. Dün mesela Sumut'la alakalı yani dün müydü, önceki gün müydü, gemideki insan biraz günleri karıştırabilir, kusura bakmayın. Sumut'un ilk haberi geldiği andan itibaren biz burada toplandık, alanda toplandık, toplanma alanımızda. Tabii ilk başta önce üzüldük Sumut'a yapılan müdahaleden dolayı. Fakat sonra Sumut'ta birkaç geminin o Filistin, Gazze sınırına yaklaştığını, girdiğini, ablukayı deldiğini görünce inanılmaz mutlu olduk ve umut doldu içimiz açıkçası. Ve o an toplantı esnasında şöyle bir karar aldık biz, yani ortak karar, altını çizmek istiyorum bunu. Ortak karar şuydu: Oradaki aktivistlere ne olursa olsun, Siyonist İsrail onlara ne yaparsa yapsın, biz yolumuza devam edeceğiz.
Yani aslında gemi bizim ülkemize ait bir gemi. Fakat şu an FFS'i dediğimiz Küresel Özgürlük Filosu'nun kullandığı bir gemi. Mürettebatın içinde Türkler var. Biz dört aktivist varız. Üç milletvekilimiz bu arada burada, Özgürlük Filosu'nun içinde. Şu alan mesela şurası basın mensuplarının genellikle çalışmalarını yaptığı yer. Hatta az önce burada bir canlı bağlantı gerçekleştirildi. Gazze'deki basın mensuplarıyla ve oradaki Sumut Filosu'nun avukatlarıyla oranın durumuyla alakalı bilgi alındı.
GEMİLERİN İÇİN KAÇ ÜLKEDEN KAÇ KİŞİ VAR?
26 ülkeden yüze yakın katılımcı var.
Bugün sosyal medya hesabımdan Ben-Gvir'in açıklamalarını gördükten sonra ilk iş olarak Vicdan Gemisi'nde bulunan şeyleri paylaştım açıkçası. Mesela şu arka tarafta görünen kolilerin içinde tamamında çocuk bezi ve ilaçlar var. Şu kısımda sular var. Aslında burası yığınla su doluydu. Yani tavana kadar suydü neredeyse. Şu kısımda da yine aynı şekilde suların olduğu bir kısım var. Biz bu suların çoğunluğunu aşağı tarafta bir depo var, oraya indirdik. Yine büyük bir gıda deposu var. Onun haricinde kolilerce ilaç malzemesi var.
Hepsini sosyal medyada ben paylaştım. Çünkü şöyle: Yani biz biliyoruz ki İsrail biz gittiğimiz zaman da eğer o müdahaleyi yapacaksa aynı yalanı bizim için de uyduracak. İstedik ki bunu paylaşarak en azından dünya kamuoyuna "Bakın biz Vicdan Gemisi'nde şu an bu malzemeleri taşıyoruz" diyebilelim istedik. Şu kısımda geminin güvertesinin olduğu kısım.
"BURADA YÜZLERCE İNSANIN ADI VAR"
Filonun hava koşullarına ilişkin konuşan Atik, "Hava koşulları fena değil. Mesela şu kısmı siz görmüyorsunuz kamerada, biraz ışık şu an çok yok ama hani ola ki bir baskın esnasında Siyonist İsrail'e bir mesaj gönderelim istedik. Bu gemiyi ele geçirirlerse görecekleri şey şu olacak: Büyük bir zeytin dalı, zeytin ağacı. Sol tarafında şehit ettikleri doktorların isimlerinin yazılı olduğu bir kısım. Sağ tarafında ise basın mensupları, şehit edilen basın mensuplarının olduğu kısım. Yüzlerce insanın adı var burada. Yine her ülke kendisine göre şu alanlara şöyle göstereyim, görünüyor mu bilmiyorum ama biz de buradaydık demek için yazılar yazıp biz de Türk ekibi olarak bir yazı yansıttık.
Toplamda 10 küçük tekne, bir de Vicdan Gemisi var. Vicdan Gemisi zaten halihazırda hem Sumut'ta hem de Özgürlük Filosu'nun içindeki gemilere baktığımızda tek başına zaten 14-15 gemi büyüklüğünde, hani giden kişiler olarak hesapladığımızda. Tek başına zaten 14-15 gemi büyüklüğünde bir gemi Vicdan Gemisi. Yüze yakın aktivistin olması da bu sebepten zaten söyledim.
Şimdi şöyle, bizim gemimiz aslında küçük gemilere göre onların 3 günde, 4 günde aldığı yolu tek günde alabilecek kapasiteye sahip. Biz zaten önden küçük gemileri göndermemizin sebebi oydu. Onlar 3-4 gün önceden çıktılar ve biz İtalya'dan çıktıktan sonra Girit açıklarında onlara ulaştık. Şu an ulaştıktan sonra filo bozulmasın diye birlikte gidelim diye hızımızı azalttık, tek motora düştük. Onlarla beraber ilerliyoruz. Eğer tam gaz devam edebilseydik bir buçuk gün içinde orada olurduk. Fakat şu an diğer gemilerle birlikte ilerlediğimiz için 10 gemi artı Vicdan Gemisi ilerlediğimiz için muhtemelen 3 ya da 4 günlük bir süre olacaktır" açıklamasında bulundu.
