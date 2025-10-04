Özgürlük Filosu’ndaki Türk aktivist A Haber’e konuştu: Korkmuyoruz

04 Ekim 2025, Cumartesi

Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Sumud’dan sonra ikinci Uluslararası Özgürlük Filosu da denize açıldı. İtalya’dan başlayan yolculuğa ilişkin filodan bilgi veren Türk Aktivist Emre Atiş, A Haber canlı yayınına bağlanarak morallerinin yüksek olduğunu belirtti. Atiş, katil İsrail işgal güçleri tarafından saldırıya uğrayan Sumud Filosuna ilişkin konuşarak yollarından asla dönmeyeceklerini bununla, “Ne yaparsa yapsın, biz yolumuza devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.
