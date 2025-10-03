ABD Başkanı Donald Trump, "Hamas'a son bir şans verilecek. Plan üzerinde 6 Ekim 01.00'a kadar anlaşmaya varılmalı" dedi.

Trump'ın açıklaması şu şekilde:

"Masum tüm Filistinlilerden, gelecekteki ölüm tehlikesinden kurtulmaları için Gazze'nin daha güvenli bölgelerine derhal gitmelerini istiyorum. Orada onları bekleyenler tarafından iyi şekilde gözetilecekler. Hamas için son bir şans verilecek.

Orta Doğu'nun büyük, güçlü ve çok zengin ulusları ile çevredeki bölgeler, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte, İsrail'in de imzasıyla, Orta Doğu'da 3000 yıl sonra barışa ulaşmak için anlaşmaya vardı. Bu anlaşma, kalan tüm Hamas savaşçılarının hayatlarını da bağışlıyor. Belgenin ayrıntıları tüm dünyaya biliniyor ve bu herkes için harika bir anlaşma."

Ayrıntılar geliyor...