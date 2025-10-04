05 Ekim 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları "İsrail ilk çekilme hattını kabul etti"
İsrail ilk çekilme hattını kabul etti

"İsrail ilk çekilme hattını kabul etti"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.10.2025 23:27
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail ilk çekilme hattını kabul etti. Hamas onayladığında ateşkes derhal uygulanacak." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail ilk çekilme hattını kabul etti
Trump katil Bibi’den rahatsız! Amerikan medyasından çarpıcı kulis
Trump katil Bibi'den rahatsız! Amerikan medyasından çarpıcı kulis
Netanyahu: Hamas tüm rehineleri serbest bırakacak
Netanyahu: Hamas tüm rehineleri serbest bırakacak
İsrail ilk çekilme hattını kabul etti
"İsrail ilk çekilme hattını kabul etti"
Köpek muamelesi yapar gibi kafeslere doldurdular
"Köpek muamelesi yapar gibi kafeslere doldurdular"
Greta Thunberg’e İsrail tarafından işkence edildi
"Greta Thunberg'e İsrail tarafından işkence edildi"
A Haber’de çarpıcı analiz: İsrail’in Demir Kubbe’den sonra deniz kubbesi de aşıldı
A Haber'de çarpıcı analiz: İsrail'in Demir Kubbe'den sonra deniz kubbesi de aşıldı
137 Sumud Aktivisti İstanbul’a geldi! Direniş yalnızca Filistinlilerin değil tüm dünyanın meselesidir
137 Sumud Aktivisti İstanbul'a geldi! "Direniş yalnızca Filistinlilerin değil tüm dünyanın meselesidir"
Adli Tıp’a getirilen Sumud aktivistleri A Haber’de
Adli Tıp'a getirilen Sumud aktivistleri A Haber'de
Aktivist Tommy İslam’la şereflendi!
Aktivist Tommy İslam'la şereflendi!
Türk aktivistler yurda döndü
Türk aktivistler yurda döndü
İsrail çıplak arama yaptı!
"İsrail çıplak arama yaptı!"
Sümeyye Erdoğan Bayraktar: İsrail korkuyor!
Sümeyye Erdoğan Bayraktar: İsrail korkuyor!
Daha Fazla Video Göster