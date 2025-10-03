Trump:Hamas’a 6 Ekim’e kadar şans verilecek!

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’a yönelik çarpıcı bir uyarıda bulunarak bölgedeki sivillerin “derhal” güvenli bölgelere taşınmasını istedi. Trump, Hamas ile pazartesi akşamı Washington saatiyle 18.00’e kadar bir anlaşmaya varılması gerektiğini belirtti. Başkan, anlaşma sağlanamazsa “Hamas’a karşı daha önce kimsenin görmediği bir cehennem patlayacak” uyarısında bulundu. Trump, ayrıca bu son şans anlaşmasının “tüm geride kalan savaşçıların hayatlarını da kurtaracağını” söyledi. Açıklamada, “Tüm masum Filistinlilerin… derhal bu bölgeyi terk etmesini ve Gazze’nin daha güvenli bölgelerine taşınmasını istiyorum” ifadelerine yer verdi. Beyaz Saray çevresinde yoğun diplomasi ve son dakika trafiği yaşanıyor; taraflardan yanıt bekleniyor.

