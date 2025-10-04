ABD Başkanı Trump’tan Hamas’ın yanıtına ilişkin videolu paylaşım

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Gazze’deki ateşkes görüşmelerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Trump, Hamas’a son bir şans verdiğini belirterek, anlaşmanın sağlanması için son tarihi açıkladı. Beyaz Saray'dan ise açıklama geldi. Beyaz Saray, "Hamas planı kabul etmezse sonuçları ağır ve trajik olacak" ifadelerine yer verdi. Hamas, Trump'ın Gazze Planı'na ilişkin yanıtını arabuluculara iletti. Hamas, esirleri serbest bırakmaya hazır olduklarını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise Hamas'ın yanıtı hakkında açıklama yaparak kalıcı barışın sağlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, katil İsrail'e çağrıda bulunarak "Gazze’yi bombalamayı derhal durdurmalı!" dedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'ın planına yanıt veren Hamas'ın açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "İsrail, Gazze halkına yönelik saldırılarını derhal durdurmalıdır." dedi. Türkiye'ye teşekkür ederek konuşmasına başlayan Trump'tan Hamas'ın yanıtı sonrası 1,5 dakikalık görüntülü video paylaştı.