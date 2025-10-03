Dışişleri’nden Sumud Filosu’ndaki Türk aktivistlere ilişkin açıklama: Vatandaşlarımız yarın özel uçakla Türkiye’ye getirilebilir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Sumud filosuna yaptığı müdahalede alıkoyduğu Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin, bakanlıkta açıklama yaptı.

(Foto: AA)

Keçeli, "Gelişmeleri, filoyla ilgili organizasyon başladığı ilk günden beri yakından takip ettik. Filonun organizasyon komitesiyle ve katılımcılarla baştan beri temas halindeydik. Bakanlığımızın Durum İzleme Merkezi ve Kriz Masası, 7 gün 24 saat esasında gelişmeleri hassasiyetle takip etti. Filoda vatandaşları bulunan ülkelerle de yakın eşgüdüm içerisinde olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız, yoğun bir telefon diplomasisi yürüttüler. Bu temaslarımız neticesinde de ortak bir açıklama yapılmasını sağladık. Bu açıklamada, İsrail'e katılımcıların can güvenliğinin tehlikeye atılmaması konusunda güçlü bir uyarıda bulunuldu. Bölgede faaliyette bulunan gemilerimiz de arama kurtarma kabiliyetlerimizle, insani yardım görevine katkı sağlamak üzere mevcudiyet gösterdiler" ifadelerini kullandı.

"50'YE YAKIN VATANDAŞIMIZ BULUNMAKTA"

Alıkonulan Türk vatandaşlarının sayısına değinen Keçeli, "Gelinen aşamada yüzlerce aktivistin İsrail tarafından alıkonulduğunu biliyoruz. Bunların arasında 50'ye yakın vatandaşımız da bulunmakta. Bazı vatandaşlarımızın çifte vatandaş olmasından dolayı kesin bir rakam vermemiz mümkün olamıyor. Teknelere el konulmasının hemen ardından konsolosluk görevlilerimiz devreye girdiler. Filonun avukatları ve diğer ilgili ülkenin büyükelçilikleriyle de eşgüdüm içerisinde çalıştılar. Elde edilen bilgiyi de biz vatandaşlarımızın aileleriyle hemen paylaşmaya çalıştık. Filoda yer alan vatandaşlarımız, diğer ülke vatandaşlarıyla beraber 2 Ekim tarihinde Aşdod Limanı'nda karaya çıkarıldılar. Buradaki idari işlemlerin ardından İsrail'in güneyinde yer alan gözaltı merkezine kademeli olarak nakledildiler. Bugün konsolosluk görevlilerimiz vatandaşlarımızla ilk kez gözaltı merkezinde bir araya geldiler. Yaklaşık 8 saattir konsolosluk görevlilerimiz orada ve vatandaşlarımızla doğrudan ilk kez temas kurdular. Bize ilk gelen bilgilere göre vatandaşlarımızın genel sağlık durumunda endişe edilecek bir durum görülmüyor" dedi.