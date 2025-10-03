Sumud'un ardından şimdi de Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Adli Tıp Kurumu'nda işlemler tamamlandı: 1'i Türk 6 aktivist hastaneye kaldırıldı
Sumud Filosu’na yönelik saldırının ardından, uluslararası destek ve dayanışma hareketi kesintisiz şekilde sürüyor. Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen ikinci Uluslararası Özgürlük Filosu denize açıldı. Filo toplam 11 gemi ile Akdeniz'den Gazze'ye doğru ilerliyor. İsrail, Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 4 aktivisti sınır dışı ederken A Haber İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerin tutulduğu hapishaneyi görüntüledi. Öte yandan İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk, 137 aktivisti taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Adli Tıp Kurumu'nda işlemlerin tamamlanmasının ardından 1'i Türk 6 aktivist ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sumud Filosu'na yapılan saldırının ardından, uluslararası dayanışma çabaları hız kesmeden devam ediyor. İnsani yardım malzemelerini Gazze'ye ulaştırmayı amaçlayan ikinci Uluslararası Özgürlük Filosu yola çıktı.
1'İ TÜRK 6 AKTİVİST HASTANEYE KALDIRILDI
Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışırken İsrail yönetimi tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki 36'sı Türk olmak üzere 137 aktivisti taşıyan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak İstanbul'a indi. İstanbul Havalimanı'nda karşılanan yerli ve yabancı aktivistler, sağlık kontrolü için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Sağlık kontrollerinin ardından 11 cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan aktivistler, gecenin ilerleyen saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı. İstanbul'da evi olan aktivistler evine giderken, yabancı uyruklu aktivistlerin otellerde ağırlanacağı öğrenildi. Öte yandan sağlık kontrolünün ardından 1'i Türk, 6 aktivist ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aktivistlerin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri gecenin ilerleyen saatlerinde sona erdi. Bu arada, kontrolün ardından durumları takip edilmek üzere hastaneye sevk edilen 1'i Türk 6 kişiden 2'si taburcu edildi.
"ÇOCUKLARLA BULUŞAMADAN DÖNMEK HAKİKATEN YARALADI BİZİ"
Aktivist Bekir Develi, "Elhamdülillah vatanımıza kavuştuk. Yaklaşabildiğimiz kadar Gazze'nin sınırına yaklaşabildik. Bizim teknemiz Avustralya diye bir tekneydi ve biz Avustralya teknesiyle 36.8 mile kadar yaklaştık. O anı da basınla paylaştık. Artık gittiğimiz yerde Gazze'ye o kadar yakındık ki müdahale edildiğinde, çok fazla zorumuza gitti. Yani oradan elimizdeki eşyaları, o sahilde bekleyen çocuklarla buluşamadan dönmek hakikaten yaraladı bizi. Fakat bu ablukanın kırılmaz olduğuna dair inancı kırdığını düşünüyorum ben Sumud Filosu'nun. Allah'ın izniyle bir dahaki sefere daha fazla tekne ile aynı anda açılıp daha organize bir şekilde bu ablukayı kıracağız. Büyünün bozulduğunu düşünüyorum. Smud Filosu bence görevini başarıyla ve hakkıyla yerine getirdi. Şimdi oturup buna ah etmekten ziyade artık insanların tamamen oradaki muhtaç insanlara oradaki işgale sessiz kalmayan dünyanın dört bir tarafından aktivistin bir şeyleri başarabileceğini zannediyorum tüm dünya gördü. Allah'ın izniyle bundan daha iyisini yapmak için azmettik ve yapacağız" dedi.
Develi, "Her türlü psikolojik şiddetli uyguluyorlar. Bu konuda çok eğitimliler. Hiçbir şekilde su vermediler, buraya gelen arkadaşlarımın hiçbiri 36 saattir su içmemişti. Çok aşağılayıcı bir şekilde yapıyorlar. Tuvalet musluklarından su içmemizi söylediler. Yemekler verdiler ama içine ne koyduğuna emin olamadığın için yemiyorsun. Mesela namaz vakitlerinde biz hücrenin içinde arkadaşlarla birlikte namaz kılarken içeriye girip bizi proveke etmeye çalıştılar. Arabayla bir yerden bir yere transfer ederken montuna el koyuyor önce ondan sonra o transfer aracını 16 derece soğutuyor. Dişlerimizin birbirine zangırdadığını biliyoruz, ellerimiz kelepçeli. Onların dışişleri bakanını yuhaladık. 'Free Palestine' diye bağırdığımız için 'Siz teröristsiniz, sizler çocuk öldürdünüz' diyerek bunu konuşturmadığımız için en çok orada diş bilediler. Plastik kelepçelerle ellerimizi en uca kadar kan gitmeyecek şekilde bağladılar. 4,5 saat boyunca bize o psikolojik işkenceyi yapıp oturttular. Allah'a yemin ediyorum en kısa zamanda yine gideceğiz" ifadelerini kullandı.
"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE DEVAM ETMEKTEDİR"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin bir açıklama yaparak, soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü olarak sürdüğünü bildirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı neticesinde alıkonulan vatandaşımız ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ndeki düzenlemeler, 5271 sy. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 15. Maddesindeki yetki kuralları ve 5237 sy. Türk Ceza Kanunu'nun 12/13. Maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' 'Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması', 'Nitelikli Yağma', 'Mala Zarar Verme' ve 'Eziyet' suçları kapsamında soruşturma başlatılmış olup, 04.10.2025 tarihinde İsrail'den İstanbul Havalimanı'na inen ve mağdurları taşıyan uçakta, 36 Türk, 23 Malezyalı olmak üzere münferit ülkelerden gelen aktivistlerden oluşan toplam 137 yolcunun yer aldığı tespit edilmiştir. Mağdur vatandaşlarımız ve diğer ülkelerin vatandaşlıklarına mensup aktivistlerin şehrimize inmeleri akabinde sağlık muayeneleri yapılıp adli muayene raporlarının hazırlanması amacıyla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na sevk edilmişlerdir. Mağdurların muayene işlemleri akabinde Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca görevlendirilen 11 savcı tarafından Adli Tıp Kurumu'nda bizzat ifade alma işlemleri gerçekleştirilecektir. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.
"İSRAİL ASKERİ VARLIĞINI SÜRDÜRME NİYETİNDE!"
A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, ABD medyasında yer alan bir habere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sapmaz, "İsrail'in Washington'a daha geniş bir çekilmenin ardından bile Gazze'nin bazı bölgelerinde uzun süreli askeri varlığını sürdürme niyetini bildirdiğini yazıyor.
Yetkililer, İsrail savunma kuvvetlerinin Gazze çevresi boyunca bir güvenlik tamponu ve Mısır sınırındaki Philadelphia koridorunun tam kontrolü de dahil olmak üzere önemli stratejik bölgeleri elinde tutmaya devam edeceğini söyledi." ifadelerine yer verdi.
"KOLLARIMDA MORLUKLAR VAR"
Katil İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu’na ait teknelerde bulunan, 36’sı Türk toplam 137 kişiyi taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul’a indi. Aktivistler, sağlık kontrolleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Muayenelerin ardından aktivist İkbal Gülpınar ile aktivistlere destek amacıyla kuruma gelen TBMM Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, A Haber’e açıklamalarda bulundu.
"GÖZLERİMİZİ BAĞLAYIP KÖTÜ KOKAN BİR YERE GÖTÜRDÜLER"
İkbal Gülpınar, açıklamasında A Haber'e şöyle konuştu:"Devletimize teşekkür ederim; bizleri zelil bir şekilde değil, her şeyimizi düşünerek ve onurumuzu koruyarak sevdiklerimizin karşısına çıkardığı için minnettarım. Uçakta bulunan herkes bu inceliğe teşekkür etti. Gördük ki, İsrail kadar alçak ve hukuksuz bir millet yok. Dünyanın dört bir yanından gelerek bu filoda yer alan insanlara öyle bir muamele yaptılar ki, yaşananlar hiçbir hukuka sığmaz.
"FREE PALESTİNE" (ÖZGÜR FİLİSTİN) SLOGANLARI ATTIK"
Hukuksuzca gemilerimize el koyup bizleri esir aldılar, gözlerimizi bağlayıp kötü kokan bir yere götürdüler. Ellerimizi bağladıktan sonra Savunma Bakanı, önümüzde bir açıklama yaptı. Öyle korkaktı ki, önünde duran korumaların arkasından konuştu. Bizler ise boynumuzu eğmeden, yüksek sesle "Free Palestine" (Özgür Filistin) sloganları attık. Bunun üzerine hepimize ters kelepçe yapıldı. Ellerde oluşan morluklar hâlâ duruyor, hepsi adli tıpta belgelenecek.
"KÖPEK MUAMELESİ YAPAR GİBİ KAFESLERE DOLDURDULAR"
Bize ne yemek ne de su verdiler. Tuvaletteki suları içmek zorunda kaldık. İlk vardığımızda köpek muamelesi yapar gibi kafeslere doldurdular bizi. Güneşin altında saatlerce bekletildik. Yanımızda bir İtalyan milletvekili de vardı. O milletvekili o alçaklara seslenerek, "Siz bize çok şey borçlusunuz. Sizi İtalya kurdu, tarihinizi bilin. Çok nankörsünüz ve sizin gerçek yüzünüzü İtalya'ya dönünce anlatacağım" dedi.
"İYİ Kİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞIYIM"
Biz onların karşısında dimdik durduk. Allah öyle bir güç verdi ki, o şiddetle üzerimize gelen güçlere ilahiler ve Kur'an okuyarak karşılık verdik. Eşyalarımızı çöp gibi göstererek aldılar; zaten insanların vatanını çalan bir toplumdan başka bir şey beklenmezdi. Devletimiz, sevdiklerimizin karşısına en iyi şekilde çıkabilmemiz için her şeyi düşündü. Allah devletimize zeval vermesin. "İyi ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım" dedim.
"ONLAR CANİ, ONLAR SOYKIRIMCI, ONLAR YANLIŞ YAPAN TARAF"
Yarın yine "hadi gidiyoruz" deseler, yine giderim. Çünkü biz haklıyız. Onlar cani, onlar soykırımcı, onlar yanlış yapan taraf. Özellikle 71 yaşında bir hanımefendiye asker şöyle dedi: "Sen yaşlısın, burada ne işin var?" Kadın ise dönüp, "Ben sizin sahte devletinizden daha yaşlıyım!" diye cevap verdi.
TBMM Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ın A Haber'deki açıklamaları şöyle: Şanlı direnişçilerimiz şu anda Adli Tıp'ta hem fiziksel hem de psikolojik olarak işkenceye uğradıklarına dair incelemelerden geçiyor. Ardından savcılık tarafından ifadeleri alınacak. Tüm bu yaşananlar kayıt altına alınarak uluslararası mahkemeler öncesinde delil olarak hazırlanacak.
"HUKUKSUZCA REHİN ALINDILAR"
Sumud Filosu, tüm dünyaya Gazze'de işlenen soykırımı ve bu alçakça saldırıların gerçek yüzünü çok net bir şekilde göstermiştir. Bu filo, Gazze'ye yardım götürmek ve yaşanan insanlık dışı zulme dikkat çekmek için yola çıkmıştı. Ancak işgalciler tarafından yine hukuksuzca rehin alındılar. Amaçları sadece iyilikti ve bu amaçlarına en onurlu şekilde ulaştılar.
"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"
Her eylem bizleri yeniden diriltir. Bütün dünya bu zulme er ya da geç gereken cevabı verecek. Allah devletimizden razı olsun, bizlere her türlü desteği verdiler."
"GRETA THUNBERG'E İSRAİL TARAFINDAN İŞKENCE EDİLDİ"
Aktivist Sait Ercan, ünlü aktivist Greta Thunberg’e işkence yapılığını ve yerlerde süründürüp zorla İsrail bayrağını öptürüldüğünü söyledi. Aktivist Ercan, "Hatırlarsınız, bir önceki Medlin gemisinde İsrail, ünlü aktivist Greta Thunberg’i sandviçle karşılamıştı. Bu şekilde dünyaya ‘zararsız bir ülkeyiz’ imajı vermeye çalışmışlardı. Ancak bu kez işler çok farklıydı. Greta'nın başını zorla tutup, İsrail bayrağına doğru eğilmesi için baskı yaptılar. Psikolojik ve fiziksel işkence uyguladılar." dedi.
ÖZGÜRLÜK FİLOSU'NDA SON DURUMU NE?
Gazze'ye yola çıkan Özgürlük Filosu aktivisti Fatih Atiş A Haber ekranlarında filonun son durumunu aktardı.
Atiş'in açıklamalarından satır başları...
Türk Aktivist Emrah Atiş: Yaklaşık Gazze'ye 300 mil uzaklıktayız. Dün filomuzun geride kalan gemileriyle buluşmuştuk. Tekneler küçük olduğu için hızımızı azalttık ve filo olarak devam edebilmek için onların hızına ayak uydurmamız gerekiyor. Biraz daha yavaş gidiyoruz ama Allah izin verirse yavaşta olsa Gazze'ye hedefimize varma gayreti içerisindeyiz. Bugün aslında gün içinde öğleye doğru bir hareketlilik yaşandı. Üstümüzden bir savaş uçağı geçti. Bir tur döndükten sonra tekrar geldi ve daha da yakın mesafeden geçti. Sonra kuzeye doğru devam etti. O sırada ne olduğunu anlayamadık ama sonradan gelen bilgiye göre İsrail'in C-130 savaş uçaklarından biri olduğunun yüksek olduğunu söylediler. Muhtemelen gözetlemek için geldiler. İçinde bulunduğumuz gemi Vicdan isimli gemi. Bu bilginin şöyle bir önemi var: Mayıs ayında Malta açıklarında Vicdan gemisi saldırıya uğradığında o zamanda İsrail'in C-130 savaş uçağının görüldüğünü daha önce filoya katılan ve şuan da burada olan arkadaşlar söyledi. Bugün tekrar gözüktü. O yüzden hepimiz şuan teyakkuzdayız. Biliyorsunuz sürekli gemiden canlı yayın yapılıyor. 30 dakika önce gemide bir tatbikat gerçekleştirdik. Her an her ihtimali değerlendiriyoruz ve önlemlerimizi almış durumdayız. Burada tamamen barışçıl eylemlerle alakalı, geldiklerinde nasıl ve ne yapacağımızı, gemimizde taşıdığımız insani faaliyetler ile ilgili neler söyleyeceğimize yönelik tatbikatlar yapıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan tarihe bir not düşmek için ve delil olarak bulundurmak için bir paylaşım yaptım. Kolilerde ağzına kadar dolu ilaçlar, teknenin alt kısmında gıda malzemeleri var. Sumud Filosu'na ilk müdahale açıklandığı an açıkçası üzülmüştük. Fakat sonrasında 1-2 geminin Filistin kıyılarına ulaştığını öğrenince içimiz umutla doldu. Bizim zaten yaptığımız şey umutla ayakta durarak güç alıyoruz. Sumud'a ilk müdahale olduğu an toplantı yaptık ve ortak bir karar alarak hep beraber 'Sumud Filosu'ndaki aktivistlere ne olursa olsun Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz.' dedik. Toplamda 30 farklı ülkeden katılımcı bulunuyor. Malezya, Pakistan, İran'dan katılan aktivistler var. Hatta Yahudi ve İsrailli olup da yurt dışında yaşayan insanlar var. Türkiye'den 4 kişiyiz aktivist olarak ve haricimizde gemide olan teknik işlerden sorumlu kişiler var. ABD, Kanada, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerden 92 farklı katılımcı var.
"DİRENİŞ ARTIK TÜM DÜNYANIN MESELESİDİR"
A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, 137 Sumud aktivistinin İstanbul'a gelmesinin ardından bölgede yaşanan coşkuya ilişkin önemli bilgiler verdi.
Solidarite sınır tanımıyor diyen Karataş, A Haber canlı yayınında konuşarak direnişin yalnızca Filistinli masum halk için değil tüm dünyanın meselesi haline geldiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Solidarite gösterdi ki sınır tanımıyor. Hiç bir sınırın olmayacağını gösterdi. Kaldı ki Sumud Arapça'da direniş anlamına geliyor. Bu direnişin yalnızca Filistin'in değil aynı zamanda tüm dünyanın meselesi haline geldi. Herkesin her geçen gün soykırımcı İsrail'e karşı birleştiğini Filistin bayrağını Filistin'in topraklarında indirmeye çalışırken bugün bulunduğumuz yerde Türkiye'nin Yenibosna'da Bahçelievler'de bu bayraklar burada sallanıyorsa onların Filistin'de indirmeye çalıştıkları Filistin bayrağı şu anda dünyanın dört bir tarafında dalgalanıyor."
"11 CUMHURİYET SAVCIMIZ İFADELERİNE BAŞVURACAK"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Hoş Geldiniz Cesur Yürekler!
İşgalci İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulmalarının ardından İstanbul'a ulaşan Küresel Sumud Filosu'ndaki vatandaşlarımıza ve çeşitli ülkelerden aktivistlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Uluslararası hukukun hiçe sayıldığı bir saldırının ardından ülkemize kavuşan aktivist kardeşlerimizin, talepleri üzerine İstanbul Adli Tıp Kurumunda sağlık muayeneleri gerçekleştirilecek, fiziksel ve psikolojik durumları titizlikle kontrol edilecektir.
Adli tıp kontrolünün ardından11 Cumhuriyet Savcımız, avukatları ve tercümanları eşliğinde aktivistlerin bilgi amaçlı ifadelerine başvuracaktır.
Zulmün karşısında susmayan, Filistin halkının yanında duran cesur yürekler, sadece birer aktivist değil insanlığın vicdanını taşıyan, adaletin sesi olan gerçek birer kahramandır.
Gazze'de savaş ve insanlık suçu işleyen İsrail'in uluslararası sularda gerçekleştirdiği hukuksuz müdahale; hakikate, dayanışmaya ve barışa yapılmış bir saldırıdır.
Bilinmelidir ki hiçbir baskı ve zorbalık, zulme karşı duran vicdanları susturamayacaktır."
ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLEN AKTİVİSTLER A HABER'DE
İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36'sı Türk olmak üzere 137 kişinin bulunduğu Türk Hava Yolları(THY)'na ait uçak İstanbul'a indi. 137 aktivist, sağlık muayeneleri için Adli Tıp Kurumu'na getirilirken o anları ise A Haber ekipleri görüntüledi. Aktivistlerden Semanur Sönmez A Haber muhabiri Mehmet Karataş'a konuşarak, "İnşallah o abluka kırılacak. İsrail zulmü son bulacak. İsrail'in ne kadar korkak olduğunu gördük " dedi.
"ZULME KARŞI DİMDİK DURDULAR ÇÜNKÜ ARKALARINDA ALLAH VARDI"
Katil İsrail'in, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla 31 Ağustos’ta Barcelona’dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda yaptığı yasa dışı baskın sonucunda, sadece yardım taşımak isteyen aktivistler alıkonularak mahkûm edildi. Götürüldükleri cezaevinde kötü koşullar altında tutulan 36’sı Türk olmak üzere toplam 137 kişi, yurda geri getirildi. Havalimanında aktivistlerle onları karşılamaya gelenler arasında duygu dolu anlar yaşandı. Vatandaşlar, "Zulme karşı hep dik durdular, çünkü arkalarında Allah vardı" dedi.
Katil İsrail tarafından el konulan Küresel Sumud Filosu gemilerinde bulunan 36’sı Türk 137 kişi, Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla İstanbul’a getirildi ve sevdiklerine kavuştu.
Esir alınan aktivistleri karşılamak için İstanbul Havalimanı’na vatandaşlar ve yakınları akın etti. Umut yolcularını karşılayanlarla aktivistler arasında duygu yüklü anlar yaşandı.
Burada bulunmaktan büyük bir gurur duyduklarını belirten vatandaşlar, tüylerinin diken diken olduğunu söyleyerek bu tarihi anlara tanıklık ettikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.
Dünya’nın Türk’ün gücünü gördüğünü vurgulayan bazı vatandaşlar, “Özgür Filistin!” sloganları attı.
"BU SURDA BİR GEDİK AÇILDI, İNŞALLAH DEVAMI DA GELECEK"
Abluka altında bir suru yarmayı başaran Sumud aktivistleriyle gurur duyduklarını belirten vatandaşlar, “Onlar orada sahadaydılar, biz de dualarımızla destek olduk. Çok şükür, Rabbimiz onları korudu ve geri getirdi. Yaptıkları büyük bir cesaret örneğiydi. Bu surda bir gedik açıldı, inşallah devamı da gelecek.” dediler.
Katılımcılar arasında çocuklar da vardı. Bazı çocuklar, “Bizi en şerefli şekilde temsil ettikleri için çok gururluyuz. Herkes çok mutlu, biz de çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.
Kızının, katil İsrail’in zorla dayattığı belgeyi imzalamadığı için dönüşünün ertelendiğini belirten bir baba ise, “Gelenler de benim evladım. Onlar için buradayım. İnşallah yarın da kızıma kavuşacağım” dedi.
A HABER'E TEŞEKKÜR
A Haber'e teşekkürlerini ileten bir vatandaş, İsrail’in zulmüne rağmen tüm dünyaya korkmadan, geri adım atmadan aktivistlerin ve mazlumların yanında durdukları için minnettar olduklarını söyledi.
Babasının da Sumud filosunda yer aldığını söyleyen bir aktivistin evladı, "Babamın böyle bir organizasyonda yer almasıyla çok gururluyum. Her ne kadar ayrı kalsak da ve hasretimiz dinmese de, babamın yaptığı iş özlemimden daha büyük olduğu için her zaman onunla gurur duydum," dedi. Babasının ilk gideceğini söylediğinde endişe duyduğunu belirten aktivistin evladı, "Onların arkasındaki güç ne kadar güçlü olsa da, bizim arkamızda Allah’ın olduğu aklımıza geldi. Bu, içimizi ferahlatan en büyük neden oldu" diye ekledi.
10 TÜRK İSRAİL'DE ALIKONUDU!
Sumud Filosu Türkiye Delegasyon Sorumlusu Davut Daşkıran, 10 kişinin İsrail’de alıkonulduğunu söyledi.
Daşkıran, "Dışişleri en kısa sürede Türkiye getirileceklerini açıkladı" dedi.
İşte İsrail'in alıkoyduğu isimler...
- Mecit Bahçıvan
- Abdullah Gündem
- Alparslan Altan
- Yunus Demir
- Turgay Turan
- Zeynel Abidin Özkan
- Muhammed Fatih Sinan
- Sena Polat
- Semih Fener
- Hakan Şimşek
"GAZZE İNSANLIĞIN EVİDİR”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin paylaşım yaptı.
"GAZZE İNSANLIĞIN EVİDİR”
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Sumud Filosu'nun insanlığı yücelten asil yolcularını selamlıyoruz. Yolculuğunuz mübarektir. Hoş geldiniz. Sumud yolcuları 'Gazze insanlığın evidir.' mesajını tüm dünyaya ulaştırmıştır. Sumud Filosu, insanlığın soykırım şebekesine teslim olmayacağını ispat etmiştir. Soykırım şebekesi bir kere daha insanlık ve hak divanında mahkum edilmiştir."
"FİLİSTİN İÇİN MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"
Küresel Sumud Filosu'nun aktivistlerinden Halit Fırat Çanakçı, açıklamalarda bulunarak, "Hepinize teşekkür ediyoruz. Bu yolcuk çok büyük bir ilkeye dayanıyordu. Bugün burada bulşabiliyorsak Türkiye'nin desteği ve Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza gösterdikleri koordinasyonlardan dolayı teşekkür ederiz. Filistin için mücadelemize devam edeceğiz. " dedi.
"İSRAİL ÇIPLAK ARAMA YAPTI"
İsrail’in uluslararası sularda el koyduğu Küresel Sumud Filosu’nda bulunan Türk vatandaşlarını taşıyan uçak Türkiye'ye geldi. İçinde 36’sı Türk toplam 137 aktivistin bulunduğu bilinen uçak saat 15.40’ta İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. İsrail’in alıkoyduğu isimler arasında yer alan aktivist Ayçin Kantoğlu İsrail'in çıplak arama yaptığını ifade etti. Küresel Sumud Filosu'nun umut yolcuları, haydut İsrail'in zulmünü anlatarak, "İsrail, İsrailliğini yaptı. Başörtülerimizi aldı, tişörtlerle başlarımızı kapatmak mecburiyetinde kaldık." dedi.
"İSRAİL KORKUYOR"
Sümeyye Erdoğan Bayraktar, katil İsrail'in artık yalnızlaştığını ve panik içinde olduğunu söyledi. Bayraktar, "Öyle büyük bir zulüm ki artık bunu normalleştirmemeliyiz" diyerek tüm dünyaya net bir mesaj verdi.
"KALAN VATANDAŞLARIMIZ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabı 'X' üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızı ve çeşitli ülkelerden filo katılımcılarını taşıyan Türk Hava Yolları uçağı İstanbul’a ulaştı.
Kalan vatandaşlarımızın da en kısa sürede yurda dönüşleri için çalışmalarımız sürüyor.
İnsanlığın vicdanına ses olan yürekli insanlar, cesaretleri ve kararlılıklarıyla zulme karşı onurlu bir duruş sergilediler, adalet ve insani değerler adına verdikleri mücadele ile mazlumların sesi oldular."
CESUR YÜREKLİ AKTİVİSTLER İSTANBUL'DA
36'sı Türk 137 aktivistlerin uçağı İstanbul Havalimanı'na indi.
Uçaktaki aktivistlerin, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi.
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖTÜRÜLECEKLER
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından Türk vatandaşlarının uluslararası sularda alıkonulmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aktivistlerin ifadelerine başvurulacak.
Akivistler havalimanında tekbir eşliğinde yoğun kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.
Sumud Aktivisti Dr. Haşmet Yazıcı’nın arkadaşı, “Onların cesaretine ve yüreklerine hayranız” dedi.
"BİZ BAŞARDIK"
Öte yandan İstanbul Havalimanı'na inen aktivistlerden Davut Daşkıran yaptığı açıklamada,"Ablukayı kırdık, Bütün dünyaya İsrail'in ne kadar zalim olduğunu gösterdik. Biz başardık" dedi.
A HABER VİCDAN NÖBETİNİN HER ANINA TANIKLIK ETTİ!
İsrail tarafından zorla alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler, Türkiye'nin diplomatik girişimleri sonucu serbest bırakıldı ve özel bir uçakla yurda döndü. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, aktivistlerin tutulduğu Ketziot Hapishanesi'ne en yakın noktadan, Necef Çölü'ndeki askeri üsten tahliye operasyonunun perde arkasını anbean aktardı.
"TÜRK AKTİVİSTLER İŞTE BURAYA GETİRİLDİ!"
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, İsrail'in yoğun güvenlik önlemleri aldığı askeri üssün hemen yanından yaptığı yayında, Türk aktivistlerin hapishaneden bu noktaya getirildiğini ve tahliye sürecinin buradan başlatıldığını belirtti:
"A Haber ekibi olarak Ketziot Hapishanesi'ne yakın bir noktadayız. Bakın size o askeri havalimanının pistini göstereceğiz. Çünkü Sumud Filosu'nda gözaltına alınan Türk aktivistler işte buraya getirildi. Ardından da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla tahliyeleri gerçekleşti. Çok yakın bir nokta burası, Ketziot Hapishanesi'ne yakın bir askeri üst noktası."
NECEF ÇÖLÜ'NÜN ORTASINDA GÜVENLİK ABLUKASI!
Kurşun, tahliyenin yapıldığı bölgenin Necef Çölü'nün ortasında, sıkı korunan bir askeri üs olduğunu ve A Haber ekibinin tüm zorluklara rağmen o anları görüntülemeyi başardığını vurguladı:
"Necef Çölü'nün ortasında bulunan bir yer. Oldukça da sıkı korunuyor ve güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Biz de hemen birazdan çekimimizi yaptıktan sonra bu bölgeden ayrılacağız. Dediğim gibi burası Ketziot Hapishanesi'ne çok yakın bir nokta."
"HAPİSHANEDEN BU NOKTAYA GETİRİLDİLER VE TAHLİYE EDİLDİLER"
Ata Gündüz Kurşun, yayının sonunda Türk aktivistlerin hapishaneden çıkarılıp bu askeri üsse getirildiğini ve buradan Türk Hava Yolları uçağıyla Türkiye'ye gönderildiğini bir kez daha teyit ederek sözlerini noktaladı:
"Türk aktivistler bulunduğumuz bu noktaya getirildi, hapishaneden bu noktaya getirildi ve ardından da Türkiye'ye tahliye edildi diyelim."
AKTİVİSTLERİ TAŞIYAN UÇAK HAVALANDI
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre de; İsrail’de tutulan Türk vatandaşlarının bugün (4 Ekim) Türkiye'ye transferi için tahsis edilen Türk Hava Yolları uçağında, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşlarının da yer alıyor.Türk vatandaşları ve üçüncü ülke uyrukluları taşıyan uçak İstanbul’a gelmek üzere havalandı. Uçağın saat 15:40 civarında iniş yapması beklenirken 36’sı Türk vatandaşı, 137 filo katılımcısı bulunduğu bildirildi
FARKLI ÜLKE VATANDAŞLARI DA BULUNUYOR
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; İsrail'de tutulan aktivistlerin bugün Türkiye'ye transferi için tahsis edilen Türk Hava Yolları uçağında, Türk vatandaşların yanı sıra ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşlarının da yer alması öngörülüyor.
"VATANDAŞLARIMIZDAN 36'SI BUGÜN ÜLKEMİZE DÖNECEK"
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından uluslararası sularda gasbedilen Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan Türk vatandaşları ile ilgili açıklama yaptı.
Teknelerde yer alan Türk vatandaşlarından 36'sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle Türkiye'ye dönmesinin öngörüldüğünü belirten Keçeli, nihai rakamın henüz kesinleşmediğini kaydetti.
Kalan vatandaşların işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye'ye gelmeleri için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Keçeli, söz konusu uçakta üçüncü ülkelerin vatandaşlarının da yer almasının planlandı bilgisini paylaştı.
SAHADAN SICAK BİLGİLER A HABER'DE
Farklı ülkelerden yola çıkan ve aralarında siyasetçi ve sanatçıların da bulunduğu yaklaşık 500 aktivistin olduğu Sumud filosu, Gazze'ye ulaşmaya çalışırken uluslararası sularda İsrail'in sert müdahalesiyle karşılaştı. İsrail güçlerinin tazyikli su ve silahlarla durdurduğu filodaki gemilerin yarısına el koyduğu ve aktivistleri gözaltına aldığı bildirildi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Aşdod'dan aktardı.
GAZZE YOLUNDAKİ SON FİLODAN CANLI YAYIN!
Özgürlük Filosu Gazze yolunda devam ederken Türk aktivist Emrah Atiş A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Atiş'in açıklamaları şöyle: 4 gün önce İtalya'dan yola çıktık. Moralimiz yüksek. 26 ülkeden 100'e yakın aktivisttiz.
İSRAİL'DEN POLONYALI AKTİVİSTLERİN İADE TALEBİNE RET"
Polonya Dışişleri Bakanlığı, "İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki Polonyalı aktivistlerin iade edilmesi talebimizi reddetti." ifadelerini kullandı.
"VATANDAŞLARIMIZ ÖZEL BİR UÇAKLA YARIN TÜRKİYE’YE GETİRİLEBİLİR"
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Sumud Filosu’na ilişkin açıklamalarda bulundu
Keçeli'nin açıklamaları şöyle: "Sumud Filosu, Gazze'de devam eden felakete dünya kamuoyunun dikkatini çekmek bakımından son derece önemli bir rol üstlendi. (İsrail tarafından alıkonulanlar) arasında 50'ye yakın vatandaşımız bulunuyor. (İsrail'in güneyinde yer alan gözaltı merkezine nakledilen Türk vatandaşları) Bugün konsolosluk görevlilerimiz vatandaşlarımızla ilk kez bu gözaltı merkezinde bir araya geldi. Vatandaşlarımızın genel sağlık durumunda endişe edilecek bir durum bulunmuyor. (Türk vatandaşlarının İsrail'den en hızlı ve en sağlıklı şekilde tahliyesi) vatandaşlarımızın özel bir uçak seferiyle yarın Türkiye’ye dönmeleri ihtimal dahilinde. filoda vatandaşları bulunan ülkelerle de biz yakın eşgüdüm içerisinde olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımızla (söz konusu ülkelerden) bir telefon diplomasisi yürüttüler"
AÇLIK GREVİNE BAŞLADI
Uluslararası sularda Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırının ardından İsrail'in yasa dışı şekilde alıkoyduğu gemilerde bulunan Avusturyalı aktivist Julian Schütter'in, Gazze'deki "çocukları kasıtlı olarak açlıktan öldüren bir oluşumdan yiyecek kabul etmeyeceğini" belirterek, açlık grevine başladığını bildirdi.
"Seulle" isimli gemide bulunan ve İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkonulan 27 yaşındaki aktivist Schütter'in, Küresel Sumud Filosu'nun Avusturya delegasyonu ekibi tarafından yönetilen sosyal medyahesabından paylaşım yapıldı.
Alıkonulmadan önce gemide kaydettiği videoda Schütter, "Çocukları kasıtlı olarak açlıktan öldüren bir oluşumdan yiyecek kabul etmeyeceğime karar verdiğimi bilmenizi isterim. Bu yüzden şu anda açlık grevindeyim." dedi.
Schütter, herkesi hükümetlerine, İsrail'in Gazze'deki soykırımı durdurması ve aktivistleri serbest bırakması konusunda baskı yapmaya çağırdı.
"TERÖR MAHKUMU ŞARTLARINDA KALACAKLAR"
İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'ye insani yardım taşımak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan aktivistlerin yüksek güvenlikli Ketziot Hapishanesi'nde "terör mahkumu" şartlarında kalacağını söyledi.
İsrail'in Kanal 14 televizyonu, hapishanelerden de sorumlu aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in, Sumud Filosu'ndan alıkonulan aktivistlerin tutulduğu, İsrail'in güneyindeki Birüssebi (Beerşeva) kentine bağlı Ketziot Hapishanesi'ni gezdiği görüntüleri yayımladı.
Ben-Gvir, "Ketziot Hapishanesi'ndeyiz, bu filo üyeleri terör destekçisi, şimdi de güvenlik hapishanesine konuyorlar. Oyun bitti. Burada teröristlerle aynı koşullarda kalacaklar, mahkum tulumları giyecekler, tüm koşullar aynı olacak. Bunu vadetmiştim, şimdi de uyguluyoruz." ifadesini kullandı.
Aynı şekilde Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu bölümün avlusuna Arapça "Yeni Gazze" yazılı Gazze'deki yıkımı gösteren bir tablo asıldı.
A HABER O HAPİSHANEYİ GÖRÜNTÜLEDİ
A Haber Sumud Filos'unda bulunan aktivistlerin tutulduğu Kesdiot Hapishanesi'ni görüntüledi.
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un aktardıkları şöyle:
"Uzunca bir yolculuğun ardından ulaştık buraya. Negev Çölü'nün tam da ortasındayız. Çölün ortasında arkamızda da Zediot Hapishanesi var. Önünde görev yapılmasına izin verilmiyor ve 700-800 metre mesafeden yayın yapabiliyoruz. Önceki gün gece saatlerinde Sumud filosu kuşatıldı ve aktivistler gözaltına alındı. Tek tek Aşdod Limanı'na getirilmişlerdi.
Aktivistlerin tamamının Zediot Hapishanesi’ne getirildiği duyuruldu. Gazze ile Mısır arasında. Mısır sınırına da 30 KM mesafede bulunan bir yer burası. Bir hapishane çölün ortasında yapılmış. Aktivistlerin tamamının işte bu hapishaneye getirildiği duyuruldu.
Bu arada uçaklar da üzerimizden geçiyor. Çünkü bir taraftan da dedik ya burası Gazze sınırına da çok yakın bir nokta. Gazze'ye de yine katil İsrail ordusu bomba yağdırmaya devam ediyor.
Tüm gözaltındaki aktivistlerin güvende ve sağlıklı olduğu ve aktivistlerin sınır dışı edilmesinin tamamlanması için işlemlerin devam ettiği duyuruldu."
VİCDAN GEMİSİ GAZZE'YE ULAŞACAK MI?
Malta açıklarında 2 Mayıs'ta uğradığı işgalci İsrail'in saldırısının ardından gerekli tamir ve bakımları yapılan 68 metre uzunluğundaki Vicdan adlı gemide çok sayıda gazeteci, doktor ve aktivist bulunuyor. Vicdan gemisiyle beraber, 10 gemi Akdeniz'deki seyrini sürdürüyor.
4 AKTİVİST SINIR DIŞI EDİLDİ
ÖZGÜRLÜK FİLOSU GAZZE YOLUNDA
Küresel Kararlılık Filosu'na yapılan gasbın ardından, uluslararası dayanışma çabaları hız kesmiyor. İnsani yardımın Gazze'ye ulaşmasını sağlamak amacıyla yola çıkan ikincisi Uluslararası Özgürlük Filosu harekete geçti.
Özgürlük Filosu, toplam 11 gemiyle Akdeniz'de Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürüyor.
Filo, sadece yardım malzemesi değil, aynı zamanda Gazze Şeridi'ne uygulanan insanlık dışı ablukayı kırma kararlılığını da taşıyor.
İSRAİL'DEN SİVİL TEKNEYE BASKIN
Gazza ablukasını delmek için yola çıkan Sumud Filosu'nun en küçük gemisi Marinette teknesine A Haber canlı yayınında katil İsrail askerleri baskın düzenledi.
İsrail’in işgal gemileri içinde 4 Türk aktivistin de bulunduğu Gazze yolundaki Marinette gemisine saldırdı. O anlar A haber canlı yayınına yansıdı. Tekneden son anda A Haber’de bağlanan aktivist Emine Güneş, “Çok hızlı şekilde üstümüze geliyorlar.” dedi.
Emine Güneş bu sözlerden sonra yayınından ayrılmak zorunda kaldı. İsrail haydutlarının saldırısından hemen önce telefonları suya attılar. .
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Optik İllüzyon Testi: Retro görselin içinde iki kedi saklanıyor! Sadece 1000 kişiden 1’i görebiliyor
- 117 yaşına kadar yaşadı! Uzun ömrün sırrını Gastroenterolog açıkladı: Günde 3 kez…
- Aslında kedilere alerjiniz yok! Bilim insanlarından yeni keşif: Toz, kedi tüyü ve polen alerjisi tarihe karışıyor
- ATV dizisi Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? Kuruluş Orhan kadrosunda kimler var?
- SÜPER LİG MAÇI: Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- 4 Ekim ne günü? Dünya Hayvanları Koruma Günü nasıl ortaya çıktı? En anlamlı Hayvanları Koruma Günü mesajları
- Makarna pişirirken yaptığınız en büyük hata! Uzmanlar uyardı: Sağlığınız risk altında
- 2025 DOLUNAY TAKVİMİ: Ekim Dolunay’ı ne zaman, saat kaçta? Nasıl oluşur?
- Chelsea-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
- Vücudunuzun gizli dili: Yiyecek krizleri neyi işaret ediyor? Sebebi sadece açlık değil…
- 2026 DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ: 2026 Dünya Kupası ne zaman, nerede oynanacak?
- Gençlik kalkanı çöktü! İnsanlar uzayda daha hızlı mı yaşlanıyor? Deneyler kanıtladı