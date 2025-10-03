Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: "Vatandaşlarımız özel bir uçakla yarın Türkiye’ye getirilebilir"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından alıkonulan Sumud Filosu aktivistleri arasında 50’ye yakın Türk vatandaşının bulunduğunu açıkladı. Konsolosluk görevlilerinin vatandaşlarla gözaltı merkezinde ilk kez doğrudan temas kurduğunu belirten Keçeli, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Tahliye için farklı planların gündemde olduğunu ifade eden Keçeli, özel bir uçak seferiyle yarın Türkiye’ye getirilme ihtimalini paylaştı. Keçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın süreci yakından takip ettiğini, yoğun telefon diplomasisi yürüttüğünü vurguladı. Türk vatandaşlarının en hızlı ve güvenli şekilde yurda dönmesi için çalıştıklarını kaydeden Sözcü, diğer ülkelerin de tahliye için Türkiye’den destek talep ettiğini bildirdi. Malezya’nın bu yönde bir ricada bulunduğunu aktaran Keçeli, imkanlar ölçüsünde üçüncü ülke vatandaşlarına da yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti. Bakanlığın kriz masası ve Durum İzleme Merkezi’nin 7/24 çalıştığını hatırlatan Keçeli, ailelerle düzenli bilgi paylaşımı yapıldığını söyledi. Sumud Filosu’nun Gazze’deki insani krize dikkat çekmek bakımından önemli bir misyon üstlendiğini vurgulayan Keçeli, sürecin en etkin şekilde tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

